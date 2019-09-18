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Экономика
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Кирилл Лёвин: «Банки должны быть эффективным инструментом перераспределения финансовых ресурсов»

Первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин принял участие в открытом заседании клуба финансовых директоров на тему «Предоставление мер государственной поддержки: механизмы реализации и эффективность привлечения частных инвестиций в инвестиционные проекты», прошедшем на Московском финансовом форуме, организованного Министерством финансов РФ и Правительством Москвы.

Кирилл Лёвин подчеркнул особое значение банковского сектора в достижении национальных целей:

Банки должны быть эффективным инструментом перераспределения финансовых ресурсов. Если какой-то отрасли финансирование не требуется, банк, взяв депозит от компании, должен иметь возможность быстро его перераспределить в ту отрасль, которая заинтересована в инвестициях.

На заседании были представлены материалы к доработанному законопроекту «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ». Согласно документу, на достижение национальных целей развития Российской Федерации планируется направить более 13 трлн рублей федерального бюджета до 2024 года. Предполагается, что объем участия бизнеса в достижении национальных целей развития должен превышать объем государственного финансирования не менее чем в 2−3 раза и составить от 26 до 39 трлн рублей.

Кирилл Лёвин,
первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк»:

Мы понимаем, что инвесторы, обладая даже львиной долей этих средств, прямые инвестиции делать не будут, а привлекут банковское финансирование. При существующих нормативах для реализации этих инициатив банковская система должна иметь достаточно свободного капитала, которого в настоящий момент нет. Для того, чтобы стимулировать государственную поддержку стратегических проектов, нужно максимально поддержать ЦБ в его деятельности по стимулирующему регулированию, согласно которому Банк может резервировать 50% суммы кредита, если он выдавался с государственной поддержкой. Таким образом, кредитные учреждения смогут снизить маржу, а на единицу капитала они профинансируют в два раза больше.

На заседании высказались представители федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и банковского сообщества.

АО «Россельхозбанк»

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