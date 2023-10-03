Китай наступает, кадры перетекают. Какие перекосы мешают жить алтайским промышленникам

Развитие алтайской промышленности, внешне вполне успешное, омрачают перекосы, сформировавшиеся за последние 1,5 года, а некоторые - намного раньше. Часть из них уже тормозят развитие – как, например, обострившаяся до предела нехватка кадров. Другие – как, скажем, массированный приток на рынок китайских промкомпонентов - больно ударят чуть позже. Об этом и о том, какие вообще вызовы стоят сегодня перед алтайскими заводами, промышленники рассказали на экспертном совете премии «Менеджер года-2023», прошедшем в ИД «Алтапресс» в последних числах сентября.

Промышленный магнит

Жители края стали чаще выбирать работу на заводе - хотите верьте, хотите нет. Тенденция эта, казалось, утрачена навсегда - но спецоперация изменила приоритеты.

Это еще далеко не вал желающих впахивать у станка и в гальваническом цехе: ажиотажный приток был только в оборонке и только в после объявления частичной мобилизации осенью 2022-го - если помните, люди в тот момент рассчитывали на броню.

«Тогда в здание заводоуправления стояли очереди длиной по 100-200 метров», - вспоминает Андрей Таран, зам. гендиректора по общим вопросам бийского оборонного завода «Сибприбормаш».

Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

И сегодня, спустя год после тех событий, статистика видит рост: количество занятых в обрабатывающих производствах (а это 86% в структуре промышленности региона) в 2023 году увеличилось на 1,7 тысяч*. 10 лет такого роста - и количество промышленных работников возрастет на 20%.

Тянет людей, конечно, не на любой завод. Максимальный прирост - у машиностроителей: в производстве автокомпонентов прибавилось 825 работников, в секторе «машины и оборудование» - 722, рассказал глава минпромэнерго края Вячеслав Химочка.

Держит работников, похоже, уровень оплаты труда. В обрабатывающих отраслях зарплата выросла в среднем на 26,2%*. В том числе в оборонке и котлостроении - в 1,5 раза, производстве одежды – на 45,8%, а в «автокомпонентах» – на 39,4%. Другое дело, что в этом росте заложена и проблема.

*7 месяцев 2023 года к семи месяцам 2022-го.

Вячеслав Химочка (министр промышленности и энергетики АК). Эксп. совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

Оборонный пылесос

Вячеслав Химочка рассуждает об этой проблеме примерно так. Когда предприятия, имеющие гособоронзаказ, повышают зарплату, чтобы привлечь и удержать работников, «заказчик согласовывает в структуре себестоимости размер фонда оплаты труда».

А что делать тем, кто не имеет гособоронзаказа и работает на конкурентном рынке?

«Такие предприятия тоже вынуждены поднимать зарплату, чтобы сохранить коллективы - иначе люди уйдут туда, где больше платят. Но тем самым они снижают свою маржинальность, вымывают инвестиции, которые могли бы вкладываться в обновление основных фондов, в автоматизацию и модернизацию», - рассуждает министр.

Эта диспропорция, по расчетам Химочки, возможно, «проявит и покажет себя месяцев через девять».

Минпромэнерго - о промышленности края за 8 месяцев 2023 года Индекс промпроизводства 106,8%, в том числе в обрабатывающих отраслях 107,5%

86% - доля обрабатывающих отраслей в структуре промышленности края

Средняя зарплата - 47,6 тыс. рублей, в производстве автокомпонентов - 64,9 тыс.

Китайское наступление

О другом перекосе уже всерьез размышляют на «Алтайском заводе прецизионных изделий», производителе топливных систем для грузовиков и военной техники.

Нет, сейчас на АЗПИ все хорошо. За восемь месяцев объем выпуска увеличился на 37% к предыдущему хорошему году, привела данные Анна Осинцева, зам. предправления УК «АЗПИ». Численность персонала выросла на 6%.

В текущем году на заводе успешно стартовал второй этап проекта расширения мощностей – его реализуют при поддержке федерального Фонда развития промышленности (ранее СМИ сообщали, что АЗПИ получит льготный заем в Фонде на 1,2 млрд рублей).

В центре - Анна Осинцева (АЗПИ). Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

По словам Анны Осинцевой, в прошлом году завод начал помогать производить форсунки «Барнаултрансмашу», поставщику двигателей для бронетанковой техники. В 2024-м АЗПИ возьмет на себя уже все их производство.

Но ввоз из Китая больших объемов промышленных компонентов уже беспокоит.

«Если раньше мы конкурировали, выходя на внешние рынки, и с европейскими производителями, и, в бюджетной нише, с китайскими, то теперь приходится внутри страны конкурировать с китайцами», - рассказала Осинцева.

Китайские товарищи на рынке ведут себя агрессивно, применяют демпинг и не предоставляют техподдержки своим продуктам. Демпинговать же китайцам позволяет массовость производства, заточенного на выпуск миллионов единиц, и более благоприятные, чем в России, условия.

Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

«В Китае средняя налоговая нагрузка 20%, а в России — 47,7%. Ставка НДС в Китае — 13%, в России — 20%. А кредиты в Китае выдают под 0,05%», - привела Осинцева сведения президента ассоциации "Росспецмаш" Константина Бабкина.

Представитель АЗПИ считает, что решение проблемы есть: для отечественной промышленности (в первую очередь – для производства автокомпонентов) нужны такие же льготы, что уже ввели для IT-отрасли, а пошлины на ввоз всего, что страна может производить сама, поднять максимально.

Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

Сократившаяся поддержка

Еще одной темой на экспертном совете стала господдержка - по ряду направлений в 2023 году она сократилась. Химочка привел пример: в 2022 году на поддержку спроса на сельхозтехнику по "программе 1432" выделили 10 млрд рублей. А в 2023-м - только 2 млрд.

И вот на фоне снижения цен на сельхозпродукцию российские аграрии резко сократили закупки техники, ее производство "просело", в том числе в Алтайском крае.

По данным алтайкрайстата, индекс производства сельхозтехники в регионе составил 88% (восемь месяцев 2023-го к тому же периоду 2022-го). А по отдельным товарным группам падение еще больше: производство борон, например, упало на 17,6%, плугов на 20%.

Тема господдержки поднималась на встрече президента РФ с промышленниками 3 августа, сказал Химочка. И все ее участники сошлись на том, что поддержку государством промышленности снижать нельзя - чтобы модернизация и автоматизация производства не останавливалась.

"Президент дал поручение правительству проработать вопрос до 15 ноября», - объяснил алтайский министр.

Факт Производством почвообрабатывающей, посевной техники, запчастей к ней, опрыскивателей, техники для заготовки кормов и оборудования для послеуборочной обработки зерна в крае занимаются более 30 предприятий.

Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

Кадровая катастрофа

Ну, а общей для всех промышленников предсказуемо оказалась проблема нехватки кадров – даже для оборонщиков, не говоря уже о гражданских отраслях.

Вячеслав Крымов, директор "Тонар-АГРО", говорит: швейное производство, которое в компании сейчас активно развивается, можно было бы увеличить вдвое - если бы наняли столько работников, сколько надо. "Набор ведем, но темпы недостаточные", - объясняет он.

Оборонный завод «Сибприбормаш», переживший, благодаря вхождению в госкорпорацию Ростех, масштабное перевооружение, сумел вдвое увеличить численность персонала - до 3 тыс.

Но этого недостаточно: до конца 2025 года надо где-то найти еще 3 тыс. – этого требуют уже имеющиеся контракты. Между тем, в Бийске - всего 300 безработных.

Год назад, когда на завод устремились мужчины соответствующего возраста, потребность удалось частично закрыть. «Но мы получили неподготовленных, не привыкших к поточному, станочному труду людей, для их обучения получили лицензию и создали учебный центр», - объяснил Андрей Таран.

Андрей Таран ("Сибприбормаш"). Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

Кроме этого, «Сибприбормаш» применил и другой подход: привлек к работе осужденных к принудительным работам за преступления небольшой тяжести. Начали с малого: наняли 60 человек. Работники понравились: достойная дисциплина, многофункциональность, желание освоить новые профессии.

Причем среди них нашлись и станочники, и сварщики (подробнее о привлечении на заводы заключенных altapress.ru писал здесь). К декабрю бийский завод хочет довести количество работников-осужденных до 360. А в следующем году – уже до 1 тыс.

По словам Тарана, тем же путем сейчас идут, например, «Уралвагонзавод» и «КамАЗ». Причем последний в решении кадрового вопроса двинулся еще дальше: заключил соглашение с миграционной службой, и теперь к нему идут работать граждане Узбекистана.

Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

Идею найма мигрантов подхватила и Анна Осинцева. Но она предложила привлекать кадры из Германии – это ведь квалифицированные специалисты. По ее словам, о переезде в Россию подумывают уже не только наши бывшие соотечественники, но даже коренные немцы.

«К сожалению, они натыкаются на бюрократические барьеры, связанные с получением гражданства РФ», - сказала она. Тем не менее один человек из Германии уже совсем скоро начнет трудиться на АЗПИ.

А на "Сибприбормаше" надеются, что правительство РФ поможет решить вопрос с арендным жильем и выделит промышленникам субсидии на съем жилья. Купить квартиру по нынешним ценам даже на подросшие заводские зарплаты невозможно.

А если выделять субсидии на съемное жилье, привлекать кадры из других территорий станет легче: «Все мы этого ждем», - заверил Андрей Таран.

"Каждый кейс индивидуальный"

Ирина Бубенко (Альфа-Банк). Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

Ирина Бубенко,

региональный управляющий Альфа-Банком в Барнауле: