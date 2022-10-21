Глубокая фраза. Алтайским промышленникам советуют заполнять вакансии заключенными

Неожиданно и, в общем, неоднозначно прозвучал совет алтайским промышленникам утолять свой острый кадровый голод, шире используя труд заключенных. Рекомендацию эту им дали на экспертном совете премии «Менеджер года-2022» по промышленности и энергетике. Хотя, как выяснилось, некоторые предприятия региона уже не первый год это практикуют. Altapress.ru разбирался, в чем суть предложения.

Спрос на токарей в 12 раз превысил предложение

Незадолго до начала мобилизации в краевом парламенте обсудили рынок труда и в очередной раз констатировали нехватку рабочих рук.

«Спрос на токарей в нашем крае в августе превышал предложения в 12 раз, на электрогазосварщика — в 8 раз, на тракториста — в 3 раза», — сказала Надежда Капура, начальник управления по труду и занятости населения, проанализировавшая резюме на портале «Работа.ру».

Каждый месяц на региональном рынке промпредприятия заявляют о пяти тысячах вакансий. 70% из них — рабочие профессии.

Рабочий. unsplash.com

После старта мобилизации легче стало только оборонным заводам. К ним — в надежде на броню — выстроилась очередь из желающих трудоустроиться.

Остальные же предприятия пытались пробить бронь хотя бы для ключевых специалистов. Ведь, как правило, это — штучный персонал, который не ищет работу на сайте работа.ру — его перекупают задорого или выращивают годами.

Граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса, не будут призываться в рамках частичной мобилизации, растолковал официальный источник новостей о мобилизации сайт Объясняем.рф.

Роль УФСИна в обеспечении кадрами будет возрастать

И вот на экспертном совете глава минпромэнерго края Вячеслав Химочка призвал промышленников обратить внимание на такой ресурс как заключенные. Они уже давно трудятся, например, на шинном заводе «Нортек».

Шинный завод «Нортек». Анна Зайкова

В 2021 году инициативу подхватила инвестиционно-строительная компания «Союз». Она первой среди барнаульских предприятий обустроила общежитие для заключенных, точнее — исправительный центр УФСИН.

Общежитие рассчитано на 135 человек, а обитающие там осужденные работают на «Алтайгеомаше», меланжевом комбинате и других предприятиях.

Судя по статистике, этот кадровый резерв промышленники еще только «распробовали». Сегодня на алтайских заводах трудоустроено около 450 заключенных.

И это явно немного — при ежемесячных пяти тысячах вакансий и 120 тысячах занятых в промышленности края. Но федеральные власти поставили задачу трудоустроить еще 400 зэков.

«Роль УФСИна в обеспечении кадрами промышленности будет возрастать», — отметил министр. «Глубокая фраза», — прокомментировал ее один из промышленников, задумавшийся над тенденцией.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

Казалось , заключенных снова будут свозить на стройки века

Вообще-то, первые исправительные центры УФСИН для принудительных работ начали открывать в России лет пять назад. Сюда направляли людей за преступления легкой и средней тяжести — в качестве альтернативы лишению свободы.

Но в 2021 году федеральные чиновники (а они не могли не знать о катастрофической нехватке кадров после пандемии и закрытия границ) пересмотрели концепцию: открывать такие центры поближе к производству.

И пусть там работают заключенные, осужденные за тяжкие статьи — те, кто хорошо себя вел и отбыл в колонии не меньше четверти срока.

В тот момент заявления правительства вызвали бурю эмоций у части общественности: казалось, заключенных снова, как 70 лет назад, начнут свозить на стройки века за колючую проволоку. Правда, более 70% россиян, по данным ВЦИОМ, идею использовать труд отечественных зэков вместе мигрантов поддержала.

Так или иначе, чиновники исходили из двух идей. Во-первых, заключенные получат профессию и опыт, а это поможет им социализироваться. Во-вторых, предприятия, наконец, заполнят вакансии и экономика пойдет в рост.

Рабочий. unsplash.com

Деньги можно переводить на карточку жены

Компания «Союз», по инициативе которой открылся исправительный центр в Барнауле, сама отремонтировала здание общежития, установила там мебель. Со своей стороны УФСИН предоставило штат сотрудников и осужденных.

О том, как устроен этот исправительный центр, что за люди в нем находятся и чем он отличается от колонии, можно прочитать здесь.

Altapress.ru поинтересовался в аппарате уполномоченного по правам человека, платят ли этим людям зарплату и не отбирают ли у них заработанное. Там объяснили, что по закону какую-то часть зарплаты осужденного удерживают в пользу государства (от 5 до 20% ежемесячно).

Но зарплату им платят на уровне вольных работников той же квалификации. Причем по просьбе осужденных деньги могут переводить на карточку жены.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

Впрочем, член Совета по правам человека при президенте Евгений Мысловский утверждал, что осужденные редко получают в таких центрах больше минимальной зарплаты — ведь их, как правило, направляют на низкооплачиваемые работы.

Хотя бы среднее звено мы закроем

Как бы там ни было, идеей открывать при предприятия центры УФСИН заинтересовались и другие промышленники — например, «Сибэнергомаш-БКЗ» (он же котельный).

На котельном изучили опыт шинного завода. Посмотрели, как работает центр в ИСК «Союз». И решили организовать подобный у себя — сейчас как раз готовится помещение, завершатся работа до конца года, сообщил гендиректор котельного Михаил Клугман.

Рабочий. unsplash.com

«Несмотря на наличие учебных программ и готовность УФСИНа подстраиваться и учить людей конкретно под нас, мы понимаем, что людей высокой квалификации мы таким образом не получим. Но хотя бы среднее звено закроем, работников с не самыми высокими доходами, которых тоже не хватает», — сказал Клугман.

О том, какие еще системные решения проблемы кадрового дефицита найдены, Михаил Химочка расскажет в спецвыпуске газеты «Свободный курс», посвященном развитию промышленности Алтайского края.