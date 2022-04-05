Сел и запел. О чем мечтают и по чему скучают алтайские осужденные к принудительным работам

Егор Черкатских жарит на кухне овощи и рассказывает, что недавно начал писать стихи, петь и играть на гитаре. А его новый знакомый Александр Шиповалов пока только осваивается, но уже говорит, что здесь уютно и все имеется «для жита-быта». Оба отбывают наказание в виде принудительных работ на заводах, а новый исправительный центр в Барнауле — пока их дом. Корреспонденты altapress.ru побывали в учреждении и на предприятиях и узнали, как «окультуриваются» заключенные, какую зарплату получают и какое наказание несут нарушители режима.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле.

Дом

В декабре 2021 года в столице края открылся исправительный центр для осужденных к принудительным работам. В Барнауле он первый, а в крае — второй. Его «старший брат» находится в Бийске и функционирует с 2017 года.

Справка Принудительные работы применяются в России с 2017 года в качестве альтернативы лишению свободы в случаях, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ. Также на этот вид наказания переводят тех, кто отличился примерным поведением в колонии.

Общежитие, в котором живут заключенные, снаружи и внутри серое, выкрашено в темные тона. Поэтому для большинства людей выглядит совсем невзрачным и даже отталкивающим.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

Однако для его обитателей это здание, наверняка, представляется совсем иным. Ведь, как признаются осужденные, по сравнению с колонией, исправительный центр — почти дворец со всеми удобствами.

Так, например, считает 34-летний Егор Черкатских, которого мы, кажется, отвлекаем от готовки. Мужчина жарит лук с морковью и рассказывает:

— Моя проблема, наверное, была в том, что хотел всего и сразу, не умел ждать, прилагать усилия. Вот и связался с наркотиками, стал закладчиком. Думал, что не поймают. Но очень быстро меня взяли с поличным. Когда это произошло, я чувствовал полный крах своих убеждений. Ведь считал, что немного подзаработаю и все.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. Пять из них уже позади. В колонии Егор начал писать стихи, а в исправительном центре — играть на гитаре и фортепиано.

Справка Перевести заключенного в исправительный центр на принудительные работы возможно только в случае, когда преступник отбыл в колонии не менее четверти срока.

— Здесь администрация делает все, чтобы человек развивался и был социализирован. Я сказал, что хотел бы заниматься музыкой, — пожалуйста, предоставили инструменты, — говорит Черкатских.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

Правда, исполнять собственные произведения какое-то время мешало воспаление связок. «На шее во-о-от такая шишка была!» — показывает на едва заметный шрам. Сделали операцию. Теперь Егор поет.

— А чьи композиции играете? Какие композиторы нравятся? — спрашиваю, так как интересно, какие шедевры изучают начинающие «виртуозы». Почему-то показалось, что в ответ последуют классики: Бетховен, Рахманинов, Чайковский…



— Игорь Крутой! Потому что крутой!

После того, как закончится срок, мужчина планирует связать уже новую жизнь с любимым делом — музыкой. Хочет создать группу.

— На воле я выступал во всяких барах, ресторанах. Но не со своими песнями, а с чужими. Теперь все будет по-другому. Вообще все.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

Жаловаться не на что

Тут же, рядом с кухней — столовая. Сейчас в ней почти пусто. Только мы беседуем с Татьяной Исаковой, начальником отдела УФСИН по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Она громко и уверенно объясняет:



— Понимаете, это им выгодно — не нарушать режим. Не пить, не курить, не употреблять наркотики. А иначе за один проступок — пересмотр наказания в судебном порядке и снова в тюрьму. Там ни телефона, ни интернета. И свидания с родными — раз в несколько месяцев. В этом центре пока было только два нарушителя.



Мужской голос откуда-то из-за спины подхватывает.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

— Главное, чтобы человек сам хотел исправиться. А иначе ничего не выйдет и никто не переубедит.



Это говорит Александр Шиповалов. Он сидит в углу, у окна, почти незаметный. Одет в толстовку и спортивные штаны. Пьет чай с конфетами.

— Начальник на заводе признал, что из меня толк есть. Буду работать, деньги отдавать жене. А то любимая уже намучилась из-за меня. Сыновей у нас двое. Старшему одиннадцать, ему пришлось сказать правду, что подсел на наркотики и стал брать чужое. Младшему, ему четыре года, пришлось ответить, что папа в больнице и выздоровеет не скоро. Но иногда будет приезжать домой.

Один раз уже гостил. А маленький меня увидел и спрашивает: «Папа! А ты уже поправился?» Скучаю по ним постоянно. Выйду — куплю по огромному букету маме и жене. За то, что ждали.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

О жилищных условиях в общежитии Александр говорит с благодарностью в голосе.

— Тут все есть для жита-быта. На кухне плита, мультиварка, пароварка. Посуды полно. Несколько человек могут готовить одновременно. В прачечной стиральные машины большой вместимости. Мы тут все делаем сами, как на свободе.

Цифра 135 человек можно разместить в новом исправительном центре в Барнауле.

92 осужденных находятся там на данный момент.

Еще мы заглянули в комнаты осужденных. В одних по две кровати, в других может быть и восемь. Сотрудники исправительного центра говорят, что обустроить их помогли финансовые вложения от группы компаний «Союз».

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

Работа и зарплата

На предприятиях холдинга и трудятся заключенные. Например, 27-летний Тогрул Махмудлу работает на Барнаульском комбинате железобетонных изделий № 2. Старания видны по черным рукам и одежде.

— В 2015 году, будучи студентом юрфака, я оступился и связал жизнь с наркооборотом. В конце концов, получил десять лет строгого режима. Недавно меня перевели сюда.

По итогам марта Тогрул стал лучшим сотрудником. Об этом нам рассказал начальник цеха Вадим Свидинский.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

— И им, и остальными заключенными я доволен. Выполняют свои обязанности добросовестно. Нарушений режима не обнаружено.

Спикер также добавил, что средняя зарплата в его цехе составляет 43−45 тыс. рублей. «Платят тут очень хорошо», — заключает с улыбкой Махмудлу.

С ней же говорит о футболе. Мужчина входит в команду «Союз». И в спорте тоже стал лучшим по итогам сезона.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

Следующее предприятие, на котором мы побывали, — «Алтайгеомаш». Здесь работают шесть человек, осужденных к принудительным работам.

Алексей Гальцов, директор завода комментирует:

— Заключенные, которые в прошлом занимались металлообработкой, трудоустроены по своей специальности. Получают они, как и другие сотрудники, от 40 тыс. рублей в месяц. Осужденные, которые пока не умеют обращаться со станками, проходят обучение на токаря. В этот период получают зарплату в размере МРОТ.

На заводе очень шумно. За ревом станков трудно расслышать слова. Но историю Андрея Мирошина, мастера по плазменной резке, мы все-таки узнали.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

— В 2016 году я стал заниматься закладкой наркотиков. В день платили до 20 тыс. рублей. Это единственная серьезная ошибка в моей жизни. Я очень сожалею, что так все случилось.

Через несколько месяцев собеседника арестовали и приговорили к восьми с половиной годам заключения. В конце февраля 2022 года Митрошина перевели из колонии в исправительный центр.

Андрей говорит, что здесь его все устраивает. По истечении наказания хочет остаться на предприятии. И такая возможность есть.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

Факт От 5 до 20% ежемесячно должен отдавать осужденный к принудительным работам из своей зарплаты в пользу государства.

Досуг

Рабочий день на «Алтайгеомаше» начинается в 8 утра, заканчивается в 16:30. В свободное время осужденные могут позвонить близким, посидеть в соцсетях. Также заключенные посещают театры, музеи, участвуют в конкурсах художественной самодеятельности.

По словам оступившихся, самое важное отличие исправительного учреждения от тюрьмы — возможность проводить время с родными как минимум каждую неделю.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

— Если человек ничего не нарушает и, более того, демонстрирует успехи по работе, он может на день отпроситься в город. Сходить с детьми в кино, например, — говорит Татьяна Исакова, начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.

Также во время отгула есть возможность посетить любого врача — еще одно существенное отличие от колонии. Кроме этого, заключенные имеют право на отпуск длиной в 18 дней в год. Провести его можно как в общежитии, так и дома.

Наказания

Для того, чтобы стать нарушителем, достаточно однажды вернуться из отгула пьяным или пропустить смену на заводе. Провинившиеся живут в одиночестве в специальной комнате и ждут пересмотра своего наказания в судебном порядке.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

Заходим туда. Душно. Почти нет света. У маленького окна с решеткой двухъярусная железная кровать. Ни подушки, ни одеяла. Это пока никого нет. Когда нарушитель появится, принадлежности для сна выдадут.

Тоскливую обстановку дополняют синие стены и деревянный пол. Точь-в-точь камера в колонии, в которую никто не хочет возвращаться.