Китай попер. Барнаульский АЗПИ после резкого роста почувствовал тревожные "звоночки"

Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) в нынешнем году увеличит выпуск продукции на 19%. Показатели могли быть существенно выше, если бы ни одно "но". Российский рынок заполонила китайская продукция, которая оказалась значительно ниже по цене.

Как обстоят деле

О ситуации на заводе 11 октября в ходе круглого стола, организованного по инициативе Алтайского заксобрания, рассказал председатель правления АЗПИ Виктор Герман.

Вспомнил он, как в марте 2021 года вместе с другими крупными российскими промышленниками был приглашен в Москву. Там ему и сказали: увеличивать производство в восемь раз. На тот момент корпорация Bosch, закрывающая до 70% всего мирового рынка топливной аппаратуры, уже объявила об уходе из России.

Надо сказать, что с немецким гигантов АЗПИ сотрудничали два десятка лет, половину из этого срока поставляли форсунки, заслужив даже звание "привилегированного поставщика".

Виктор Томенко, АЗПИ, 19 апреля. Антон Червяков

В чем заключались привилегии, Герман не уточнил, но на заводе рассказывают, что Bosch действительно ценил качество алтайской продукции. За много лет ни одной единицы брака не было.

За что, например, делился оборудованием с других своих заводов, которое в обычных случаях по принципу "так не доставайся же ты никому" отправлял на утилизацию.

"Бошевская" эпоха на АЗПИ уже в прошлом, завод живет своей автономной жизнью, причем автономной в прямом смысле этого слова. АЗПИ, пожалуй, единственное в регионе предприятие, которое может произвести все комплектующие для себя самостоятельно.

Виктор Томенко, АЗПИ, 19 апреля. Антон Червяков

Часть из них сейчас закупают в Китае, и то по причине резкого роста производства. Если что случится, завод может безболезненно перейти на самообеспечение. Делают здесь самостоятельно и само оборудование для производства топливных систем. Его в мире выпускают всего два-три завода. АЗПИ может сделать это сам.

Каковы итоги работы

В прошлом году взятые на себя обязательства по увеличению производства завод начал исполнять, увеличив выпуск топливной аппаратуры на 82%, а по номенклатуре новой продукции - сразу на 100%.

Виктор Томенко, АЗПИ, 19 апреля. Антон Червяков

Чтобы расти и дальше, приступил к реализации нового инвестиционного проекта, на который привлек льготный займ федерального Фонда развития промышленности в размере 1,2 млрд рублей.

Сам Виктор Герман утверждает: по итогам 2023 года предприятие вполне бы могло показать результаты года ранее, но возникли проблемы. О них Герман говорит просто: "Китай попер".

В чем заключается проблема

Производство топливной аппаратуры в Поднебесной все эти годы не стояло на месте. Мощности большие, преференции тоже.

Виктор Герман стал гостем "Школы успеха". Анна Зайкова, altapress.ru

"Мы платим НДС 20%, у них - 13%. У нас 12% ключевая банковская ставка, у них - 0,05%. Плюс у них мощная экспортная поддержка. И по остальным параметрам они впереди нас", - констатирует Герман.

По словам Виктора Германа, качество китайской топливной аппаратуры разное. Те заводы, что сотрудничают с корпорацией Bosch, держат его на уровне и могут излишки продавать на внешние рынки. Качество такой продукции сопоставимо с российской, а вот цена ниже.

Демпинг сыграл свою роль, склады предприятий, которые еще вчера с обожанием смотрели на АЗПИ, оказались забиты.

Виктор Томенко, АЗПИ, 19 апреля. Антон Червяков

"Нам ставили задачу увеличить производство в восемь раз, но предприятия на всякий случай нахватали китайских комплектующих. Теперь никто не знает, куда деваться", - подытожил Виктор Герман.