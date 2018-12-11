Китай попросил Медведева перебросить воду из Алтайского края через Казахстан

С таким заявлением выступило китайское Общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР. Письмо было отправлено еще 15 ноября, в распоряжении РБК имеется копия документа. Руководитель общества и директор по развитию Российско-китайского фонда стратегических инвестиций Гэ Чжили​ подтвердил, что такое письмо было направлено главе российского правительства.

Китайские экологи пишут, что в некоторых регионах их страны ощущается дефицит водных ресурсов. Проблему хотят решить за счет России. Одним из вариантов такого проекта предлагается китайской стороне видится переброска воды с Алтая через Казахстан на запад КНР. В Поднебесной предлагают построить магистральный водовод с нашей территории.

Чжао Госин,

заместитель директора Центра мониторинга окружающей среды и подземных вод Министерства земельных и природных ресурсов Китая:

Этот проект очень перспективный, и его следует реализовывать: это поможет Китаю решить проблему дефицита воды.

Китайцы считают, что в Алтайском крае имеется избыток воды. Вопрос об импорте российских водных ресурсов включается китайской стороной в повестку совместных саммитов и комиссий. Например, такой проект обсуждался на полях прошедшего в июне саммита ШОС и «получил политическую поддержку», утверждают авторы письма Медведеву.

Что хотят построить китайцы

Предлагаемый России проект строительства водовода включает два этапа. На первом, до 2026 года, предполагается построить первую очередь магистрального водовода Россия — Казахстан — Западный Китай мощностью 600−700 млн куб. м и сеть распределительных трубопроводов.

На втором этапе, до 2040 года, могут быть реализованы «современные агротехнические» и другие проекты, направленные на «повышение эффективности водопользования на приграничных территориях Китая, Казахстана и России». Планируется также построить вторую очередь магистрального водовода, которая увеличит общую мощность до 1,8−2,4 млрд куб. м в год. Протяженность водовода из России в Китай составит, по оценкам экспертов, 1,2−1,5 тыс. км.

Что говорят в России и Казахстане

Однако в аппарате правительства РФ заверили РБК, что такого письма не получали. В Казахстане издание тоже сообщили, что ничего не знают о подобном предложении.

Сенатор Совета Федерации от Алтайского края, зампред комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Белоусов не слышал, чтобы в регионе серьезно обсуждалось строительство водовода в Китай.

Не новая история

Весной 2016 года тогдашний министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил, что снабжение засушливых районов Китая пресной водой в ближайшее время не планируется. Это заявление политика последовало после того, как появилась информация информация о том, что Россия может предложить проект переброски пресной воды из Алтайского края через Казахстан в один из районов Китая. Речь шла о ресурсах Гилевского водохранилища и Кулундинского канала.