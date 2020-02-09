Эксперт объяснил, почему в Китае массово увольняют российских пилотов

Китайские авиакомпании массово сокращают летные экипажи, сообщает ТАСС. В частности, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines планируют уволить более 100 пилотов-россиян.

Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 — China Southern Airlines. Речь идет о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов. По словам источника ТАСС, авиакомпании увольняют не только российских пилотов, но в целом сокращают штат иностранного летного состава.

«Все иностранные пилоты будут отправлены во временный простой без сохранения заработной платы до тех пор, пока компания не известит пилотов о возможности вернуться на работу в случае улучшения ситуации», — говорится в сообщении, разосланном сотрудникам.

По мнению руководителя кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анны Ермилиной, сокращение пилотов связано с простоем самолетов Boeing 737 Max. Hainan Airlines приостановила полеты 11 самолетов Boeing 737 Max, CSA — 24 самолета.

«Хочется отметить, что авиакомпании из Китая активно нанимали зарубежных пилотов для работы на Boeing 737 MAX из-за недостатка своих специалистов. Лайнер был крайне популярен на китайском рынке, но приостановка полетов после двух катастроф изменила ситуацию. И теперь спрос на иностранных пилотов сократился, — объяснила Ермилина.

Также эксперт отмечает, что за последние 3,5 года в Азию уехали на работу более 500 российских пилотов гражданской авиации. Основная причина — разрыв в уровнях в зарплат. Командир воздушного судна в России может получать от 350 тыс. до 650 тыс. рублей, а в Китае — от $18 тыс. до $25 тыс. в месяц.