Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 февраля 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Эксперт объяснил, почему в Китае массово увольняют российских пилотов

Китайские авиакомпании массово сокращают летные экипажи, сообщает ТАСС. В частности, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines планируют уволить более 100 пилотов-россиян.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 — China Southern Airlines. Речь идет о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов. По словам источника ТАСС, авиакомпании увольняют не только российских пилотов, но в целом сокращают штат иностранного летного состава.

«Все иностранные пилоты будут отправлены во временный простой без сохранения заработной платы до тех пор, пока компания не известит пилотов о возможности вернуться на работу в случае улучшения ситуации», — говорится в сообщении, разосланном сотрудникам.

По мнению руководителя кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анны Ермилиной, сокращение пилотов связано с простоем самолетов Boeing 737 Max. Hainan Airlines приостановила полеты 11 самолетов Boeing 737 Max, CSA — 24 самолета.

«Хочется отметить, что авиакомпании из Китая активно нанимали зарубежных пилотов для работы на Boeing 737 MAX из-за недостатка своих специалистов. Лайнер был крайне популярен на китайском рынке, но приостановка полетов после двух катастроф изменила ситуацию. И теперь спрос на иностранных пилотов сократился, — объяснила Ермилина.

Также эксперт отмечает, что за последние 3,5 года в Азию уехали на работу более 500 российских пилотов гражданской авиации. Основная причина — разрыв в уровнях в зарплат. Командир воздушного судна в России может получать от 350 тыс. до 650 тыс. рублей, а в Китае — от $18 тыс. до $25 тыс. в месяц.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость