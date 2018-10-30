Китайские банки массово закрывают счета компаний из РФ и не меняют валюту туристам

Банки в Китае стали массово закрывать счета российских компаний, блокировать платежи клиентов в РФ и отказывать даже в обмене валюты, пишет РИА Новости.

Около полутора лет назад такие меры коснулись компаний из санкционных списков США и Евросоюза. Однако сейчас банки в КНР «рассматривают уже весь российский бизнес как „токсичный“», рассказал агентству управляющий партнер группы компаний Skymax Игорь Шибанов.

Открытие счета

«Счет в банке с российским паспортом открыть уже невозможно, если учредитель или директор является гражданином России», — рассказал Шибанов.

Попытки связаться с руководством банков ни к чему не приводят, отметил он.

«Нам отвечали, что „у нас идет борьба с отмыванием денег, ваша страна в группе риска, поэтому принято такое решение“», — добавил Шибанов.

Сложности у туристов

Сложности в китайских банках возникли и у некоторых туристов из РФ с личными счетами. В частности, они не могли поменять деньги в банке.

То есть турист приходит с долларами в банк, но как только видят российский паспорт, выгоняют. Причем это государственные китайские банки. Казалось бы, какая проблема — поменять туристам деньги? Но некоторые китайские банки находятся под очень сильным влиянием у американцев", — добавил Шибанов.

Блокировка транзакций

«Проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран», — сообщал ранее глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов, пишет «Росбалт».

Под блокировку попадают транзакции даже не включенные в санкционные списки компаний, что приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков и встречных платежей в пользу компаний России.

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