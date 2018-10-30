Китайские банки массово закрывают счета компаний из РФ и не меняют валюту туристам

Около полутора лет назад такие меры коснулись компаний из санкционных списков США и Евросоюза. Однако сейчас банки в КНР «рассматривают уже весь российский бизнес как „токсичный“», рассказал агентству управляющий партнер группы компаний Skymax Игорь Шибанов.
Открытие счета
«Счет в банке с российским паспортом открыть уже невозможно, если учредитель или директор является гражданином России», — рассказал Шибанов.
Попытки связаться с руководством банков ни к чему не приводят, отметил он.
«Нам отвечали, что „у нас идет борьба с отмыванием денег, ваша страна в группе риска, поэтому принято такое решение“», — добавил Шибанов.
Сложности у туристов
Сложности в китайских банках возникли и у некоторых туристов из РФ с личными счетами. В частности, они не могли поменять деньги в банке.
То есть турист приходит с долларами в банк, но как только видят российский паспорт, выгоняют. Причем это государственные китайские банки. Казалось бы, какая проблема — поменять туристам деньги? Но некоторые китайские банки находятся под очень сильным влиянием у американцев", — добавил Шибанов.
Блокировка транзакций
«Проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран», — сообщал ранее глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов, пишет «Росбалт».
Под блокировку попадают транзакции даже не включенные в санкционные списки компаний, что приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков и встречных платежей в пользу компаний России.
Улыбка сквозь зубы
«Еще недавно я своим друзьям говорил о том, что такого режима для бизнеса нет ни в одной стране, то есть в Китае это очень легко, бизнесом заниматься очень комфортно. Но, к сожалению, китайская банковская система сейчас такая… очень жесткая по отношению к нам. Улыбаются, но сквозь зубы», — резюмировал предприниматель.