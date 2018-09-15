Партнерские отношения: китайские банки присоединились к санкциям против России

«Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований», — цитирует издание главу представительства ЦБ России в Китае Владимира Данилова.

Данилов подчеркнул, что ограничения должны касаться лишь тех лиц и организаций, которые внесены в соответствующие санкционные списки. А своеобразную реакцию финансовых учреждений КНР он связал с «расширенной интерпретацией ограничительных мер третьих стран в отношении РФ», пишет «РГ».

Суровая реальность

Надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада постепенно разбиваются о суровую реальность.

Хотя де-юре Пекин не вводил против РФ каких-либо финансовых санкций, фактически китайские банки присоединились к ограничениям, введенным США и Евросоюзом, сообщает Finanz.

Разъяснительная работа

В качестве решения проблемы Владимир Данилов предложил усилить разъяснительную работу в секторе коммерческих банков КНР о сути санкций США и ЕС в отношении России.

При этом, по словам представителя ЦБ, существующая финансовая структура «в целом позволяет обеспечивать потребности бизнеса», пишет znak.com.

Дензнаки

Процесс дедолларизации и перевода в национальные валюты взаимной торговли, провозглашенный в качестве цели президентом РФ Владимиром Путиным, также идет тяжело. Доллар по-прежнему остается основной валютой расчетов, признал представитель ЦБ.

Так, по данным Банка России, в долларах проходит 88% сделок по экспорту в Китай и 73,6% — по импорту из КНР.

При этом получать рубли за проданные в Россию товары Китай де-факто отказывается: доля российской валюты в расчетах по импорту составляет лишь 3,8%. Это меньше, чем в 2013 году (3,9%). В то же время платить в юанях Китай готов охотнее — по итогам прошлого года в китайской валюте прошло 8% экспортных сделок против 1,7% четыре года назад.

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О намерении ввести новый пакет антироссийских мер в связи с «делом Скрипаля» США заявили 13 сентября — президент Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение санкций против иностранных компаний и граждан, которые пытаются вмешаться в американские выборы.

Ранее сообщалось, что Кремль оценил последствия предстоящих «драконовских» санкций США против России. Новые санкции США против России незаконны и наносят ущерб международной торговле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.