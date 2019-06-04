Китайские бизнесмены задумались о переносе производства в Россию

Генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) Хэ Чжэньвэй отметил, что торговля между Китаем и США главным образом опирается на малые и средние предприятия, в том время как двусторонний товарооборот России и Китая приходится главным образом на крупные госпредприятия.

«Но сейчас многие экспортные малые и средние предприятия столкнулись с трудностями. США уже подняли пошлины с 10% до 25%, что равносильно створкам ворот. Если только американские потребители согласятся из своих кошельков больше платить, эти компании смогут повысить цены на продукцию на 25%, что маловероятно», — сказал он.