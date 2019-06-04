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Экономика

Китайские бизнесмены задумались о переносе производства в Россию

Китайские малые и средние предприятия под давлением торговой войны с США рассматривают возможность перемещения производства в Россию, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин на "Улице Дальнего Востока".
Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин на "Улице Дальнего Востока".
kremlin.ru

Генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) Хэ Чжэньвэй отметил, что торговля между Китаем и США главным образом опирается на малые и средние предприятия, в том время как двусторонний товарооборот России и Китая приходится главным образом на крупные госпредприятия.

«Но сейчас многие экспортные малые и средние предприятия столкнулись с трудностями. США уже подняли пошлины с 10% до 25%, что равносильно створкам ворот. Если только американские потребители согласятся из своих кошельков больше платить, эти компании смогут повысить цены на продукцию на 25%, что маловероятно», — сказал он.

По его словам, в таких условиях компании должны поддерживать свое существование, пишет bfm.ru.

«Они должны задуматься над тем, как пойти в Россию. Мы можем переместить производство в Россию, оттуда товар можно также продавать и в США, и даже в Европу», — считает Хэ Чжэньвэй.

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