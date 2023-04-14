Китайские бренды и Lada удерживают 73% рынка новых автомобилей в СФО

Продажи новых автомобилей в Сибирском федеральном округе в феврале 2023 года выросли на 18% относительно январских показателей, однако остаются на уровне 46% от показателей февраля прошлого года. Лидерами продаж в СФО остаются автомобили Lada c долей рынка в 35% и китайские автобренды с совокупной долей в 38% регионального рынка. При этом спрос на автокредитование в феврале сместился в сторону покупки подержанных автомобилей.

Всего по итогам февраля 2023 года на территории СФО по данным агентства «Автомаркетолог», было продано 2 740 новых автомобилей, из которых 956 машин (35%) составили модели Lada. Рыночная доля этого бренда демонстрирует стабильность с начала года (январь — 32% рынка), при этом на 9% превысила долю в феврале 2022 года. В абсолютных показателях продажи отечественного автогиганта продолжают восстанавливаться с начала года: продажи выросли на 27% относительно января 2023 года. В целом же авторынок региона по сравнению с февралем 2022 года просел на 54% по новым авто.

Топ-5 самых продаваемых новых автомобилей региона по итогам февраля не изменился: как и по итогам января в нем представлены помимо продукции АвтоВАЗа два китайских бренда — Сhery (380 автомобилей, 14% рынка) и Haval (231 машина, 8% рынка), и два «корейца» — Hyundai и Kia (по 158 автомобилей, у каждого по 6% рынка). Продолжается китаизация регионального рынка новых автомобилей: совокупная доля китайских брендов по итогам второго месяца зимы достигла 38% (в январе 2023 года составляла 36%). Доля отечественных брендов, несмотря на осторожный выход на рынок обновленного «Москвича», пока составляет 43%.

Как отмечают эксперты, доля российских брендов рискует замедлить рост на фоне расширения продаж китайских автомобилей и отсутствия ясности по возможности и срокам дофинансирования госпрограммы по автокредитованию на покупку новых отечественных машин. Недавнее переориентирование части оставшихся средств на авто с ДВС пока не решает проблемы в виду малого объема финансирования. При этом в феврале 2023 года рост программа продолжила поддерживать спрос в сегменте новых авто как в авторитейле, так и на рынке автокредитования.

Так по итогам февраля 2023 года банк «Открытие» в СФО выдал автокредитов на 9% выше января 2023 года, но на 19% ниже аналогичного периода прошлого года. При этом в феврале всего 17% сделок пришлось на финансирование покупки нового автомобиля по сравнению с 26% месяцем ранее. Таким образом, идет существенное преобладание в продаже подержанных авто над новыми (практически вдвое).Выбор по моделям на этом рынке гораздо шире, а цены зачастую гораздо более привлекательны, чем на первичном рынке, что и объясняет больший интерес к ним со стороны клиентов.

Средний чек по автокредитам в банке «Открытие» за месяц вырос 10% - с 963 тысяч до почти 1,1 млн рублей, при этом он практически одинаков среди новых и среди подержанных. Одной из причин роста среднего чека может служить сокращение объемов выданных кредитов по госпрограмме, предполагающей существенную скидку на покупку нового отечественного автомобиля и более низкий средний чек.