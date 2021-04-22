Китайцы-хитрецы. Как с Алтая тоннами вывозят стратегическое сырье и чем это чревато

В нынешнем сельскохозяйственном сезоне рынок масличных переживает настоящий ценовой бум. Стоимость алтайского подсолнечника, сои, рапса и льна растет как на дрожжах даже вопреки государственному регулированию. Сильнее всего подорожал масличный лен — культура, на которую еще пять-шесть лет назад особо никто внимания не обращал. Теперь он мегавостребован на экспорт и преподносится чуть ли не главным вектором аграрного производства. В тонкостях льняного дела разбирался altapress.ru.

Как было раньше

Известный в Косихинском районе фермер Анатолий Иванов льном занимается семь лет. Рассказывает, что, когда только начинал, перспектив у этой затеи было немного.

Масличный лен — дело не из легких: с точки зрения техники и технологий заморочек было много, а цена особо не радовала. 10−12 тыс. рублей за тонну при всех затратах на производство большой маржи не приносили.

Но фермер из Контошина в своем севообороте лен все-таки оставил и явно не прогадал. В нынешнем сезоне масличная культура оказалась с золотым отливом.

Анатолий Иванов , фермер из Косихинского района Олег Богданов

Еще осенью 2020-го, когда стало понятно, что урожай технических культур явно ниже, а спрос на них высок, цены уверенно поползли вверх.

Стоимость рапса и подсолнечника как-то спокойно перевалила психологическую отметку в 50 тыс. рублей за тонну — такого на Алтае не было с 2010 года, когда грянул гречневый бум. Цена на масличный лен оказалась и того больше — 60 тыс. за тонну, что просто космос.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин погрозил пальцем и потребовал приструнить рост цен на продукты, правительство тут же ввело таможенные пошлины почти на все масличные.

Исключением стал только лен.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Где выгоднее выращивать

В марте, когда минсельхоз края проводил в Барнауле первую в текущем году аграрную конференцию, руководитель ведомства Александр Чеботаев на этом факте сделал отдельный акцент.

По его словам, за пять лет площади под льном выросли в 2,6 раза, валовой сбор — в три раза. Учитывая аналогичный рост по другим культурам, Алтайский край с конца второй десятки масличного рейтинга России поднялся на седьмое место. По льну и того выше — на второе.

И цена тут играет первостепенную роль, все-таки спрос рождает предложение.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

В минсельхозе настаивают: масличный лен — это локальная история, которую надо развивать в степной зоне края, где не столь требовательной к осадкам культуре весьма вольготно.

В этом плане показательны итоги прошлого года. В районах западной и восточной Кулунды, где с начала посевной первые дожди прошли только в середине июля, больше всего прибыли хозяйствам принес именно лен — в среднем с каждого гектара получили 7,6 тыс. рублей.

По столь популярному в этим местах подсолнечнику «выхлоп» оказался куда ниже — 4,3 тыс. рублей. Министр сельского хозяйства недвусмысленно намекнул: «Ребята, может уже хватит подсолнечника?»

Александр Чеботаев. Олег Богданов , altapress.ru

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

Подсолнечник мы все растим-растим, но уже в западной и восточной Кулунде ни одна структура посевных площадей не выдерживает его наличия в севооборотах. Есть хозяйства, которые сеют вообще один подсолнечник, и они могут оказаться в очень сложном положении. Когда мелкие фермеры выращивают только семечку, отдавая ей по 60−70% площадей, — это нетерпимая ситуация.

На чем еще заработали Средняя рентабельность производства масличных культур в 2020 году сложилась на уровне 57% с ростом по сравнению с 2019-ым на 18 п. п. По размерам прибыли на первом месте оказался рапс — в среднем по краю 16,6 тыс. рублей с каждого гектара, на втором соя — 11,4 тыс. рублей, на третьем как раз лен — 9,2 тыс. рублей. Подсолнечник в этом рейтинге занял лишь четвертое место. На каждом гектаре масличных алтайские сельхозпроизводители в 2020 году в среднем заработали 10 тыс. рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Разница в доходе между масличными и зерновыми составила 4,5 тыс. рублей.

Подсолнечник. СС0.

В чем кроются проблемы

Что масличный лен — культура перспективная, сами сельхозпроизводители не отрицают, но предупреждают, что ей еще надо уметь заниматься. Требуются современные импортные сеялки, которые позволяют соблюдать норму и глубину высева, также важно защитить посевы от сорняков.

А вот на борьбу с болезнями и вредителями затрат на льне немного из-за его ограниченного распространения по краю.

«Это не крестоцветный рапс, который поедает все, что ползает и летает, в этом плане проблем со льном меньше», — объясняет Анатолий Иванов.

Площади посевов масличного льна в Алтайском крае , тыс. га 2015 — 55,2 2016 — 54,8 2017 — 43,4 2018 — 67,6 2019 — 88,8

В его хозяйстве технологию выращивания этой культуры удалось отточить за несколько лет. Пока этого не произошло, сгорело несколько уборочных комбайнов. Жесткая льняная солома наматывалась на агрегаты, выводя технику из строя.

В фермерском хозяйстве ее пытались запахивать — бесполезно, скручивали в рулоны, вывозили — в общем, намучились.

Посевная кампания. Дмитрий Лямзин

В нынешнем году расширять посевы масличного льна фермер не планирует, а вот увеличить валовой сбор — да. По словам Анатолия Иванова, при грамотной работе с минеральными удобрениями урожайность этой культуры можно нарастить с нынешних 12−15 ц/а до 30 ц/га. По крайней мере, примеры такие есть.

Кто закупает лен

Цель фермера ясна: вырастить больше — продать подороже. На сегодняшний день почти весь масличный лен Анатолий Иванов отправляет на экспорт в Китай.

Работает через трейдера — он помогает с оформлением таможенных документов и получением специальной аккредитации, которая подтверждает, что производство в хозяйстве экологически чистое.

Без этого документа двери Поднебесной наглухо закрыты.

Экспорт. СС0

Работать на экспорт местные сельхозпроизводители могут в принципе и напрямую. Сосед Анатолия Иванова, фермер Владимир Устинов, так и делает, отправляя за границу элитные семена. В его хозяйстве бумажной рутиной и бесконечными переговорами с профильными инстанциями занимаются сразу два человека.

Надо сказать, алтайский масличный лен в Китае востребован. На волне ЗОЖ его используют для производства качественного растительного масла и просто добавляют в пищу. Сам фермер Иванов с горечью заявляет: «Китайцы — хитрецы. Нам отправляют вредные трансжиры, а себе забирают самое лучшее».

Масличный лен в Алтайском крае тоже перерабатывают, но объемы небольшие. Из всего, что выращивается, в регионе остается лишь 2−3%.

На производстве бийского предприятия «Специалист». ВК , «Специалист»

Григорий Бахтин, директор бийского предприятия «Специалист», занимающегося функциональным питанием, полагает: с бесконтрольным вывозом сырья надо что-то делать.

По его словам, с приграничных территорий огромными объемами вывозится кедровый орех, лен, расторопша и другая продукция, которая должна быть основой здорового питания нации. На деле же она оздоравливает совсем не россиян.

Григорий Бахтин утверждает: государству надо создать список так называемого стратегического сырья и тщательнее следить за его экспортом. Главное, чтоб в вопросах таможенных ограничений на этот раз обошлось без перегибов.