Клиенты банка «Открытие» могут получить до 100 тысяч рублей кешбэка

С 3 июня по 31 июля 2019 года банк «Открытие» проводит акцию для действующих и новых клиентов-предпринимателей «Максимальный кешбэк с бизнес-картой Visa». Держатели карт могут получить 10% кешбэк до 100 тысяч рублей, просто оплачивая покупки бизнес-картой в торговых точках и Интернете.

Для участия в акции новым клиентам нужно открыть расчетный счет в банке «Открытие» в составе одного из пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов в рублях («Первый шаг», «Быстрый рост», «Своё дело», «Весь мир», «Открытые возможности»). Потом предприниматель оформляет и получает корпоративную карту Visa Business и в период с 3 июня по 31 июля 2019 года совершает максимальное количество операций.

К участию в акции допускаются участники, совершившие минимум 5 операций по оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 10 тысяч рублей с использованием бизнес-карты.

Отметим, что к участию в акции не принимаются операции по снятию или внесению наличных через банкоматы и платежные терминалы. В случае, если предприниматель уже является действующим клиентом Банка «Открытие», то нужно просто совершить максимальное количество операций.

Также по условиям участия в акции «Максимальный кешбэк с бизнес-картой Visa» в период проведения важно зарегистрироваться в качестве участника, заполнив регистрационную форму на сайте Банка. Начисление поощрения в размере 10% кешбэка предприниматели получат с 20 августа по 10 сентября 2019 года на свои бизнес-карты.

Подробности об условиях акции и бизнес-карте Visa на сайте Банка: www.open.ru

Условия

ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 . Стимулирующее маркетинговое мероприятие «Максимальный кешбэк с бизнес-картой Visa», направленная на продвижение корпоративной карты Visa Business Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. Организатором Мероприятия является ПАО Банк «ФК Открытие». Период проведения — с 03 июня 2019 г. по 10 сентября 2019 г. Условия, порядок и сроки поощрений смотрите на сайте cdn.open.ru

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