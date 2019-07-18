Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 11,59% по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь.

Вложение в надежную инвестиционную стратегию «Золотодобывающие компании» с возможностью получения ежегодного купона позволило клиентам получить ощутимый дополнительный доход выше, чем средневзвешенная ставка по депозитам, не дожидаясь окончания действия полиса.
Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» — это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода по окончании программы. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как: «Медицина будущего», «Робототехника», «Валютная гарантия» и «Золотодобывающие компании».
Стратегия «Золотодобывающие компании» подразумевает вложение в акции крупнейших предприятий золотодобывающего сектора. Корзина включает в себя 6 акций ведущих компаний и дает возможность получения ежегодного купона, если акции не упали ниже 100%.
Кроме того, стратегия обладает «эффектом памяти» — невыплаченные по причине не достижения акциями порога роста купоны начисляются, но не выплачиваются, а резервируются, и затем выплачиваются в случае выполнения необходимого условия в будущем.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8−800−250−57−57, а также на сайте Банка.
*Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования. Программа предлагается Партнером Банка — АО «УРАЛСИБ Жизнь». Лицензия БАНКА РОССИИ СЖ № 3987 и СЛ № 3987