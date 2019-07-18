Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июля 21°C
16

Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 11,59% по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь

Клиенты Банка УРАЛСИБ, оформившие в июле 2018 года программу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) УРАЛСИБ Жизнь «Верное решение» по стратегии «Золотодобывающие компании», получили выплаты по купону, размер которого составил 10,07% и 11,59% по полисам в рублях и 4% и 8,1% по полисам в долларах США. Размер купона зависит от объема инвестированных средств.

Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 11,59% по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь.
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 11,59% по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь.
Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Вложение в надежную инвестиционную стратегию «Золотодобывающие компании» с возможностью получения ежегодного купона позволило клиентам получить ощутимый дополнительный доход выше, чем средневзвешенная ставка по депозитам, не дожидаясь окончания действия полиса.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» — это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода по окончании программы. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как: «Медицина будущего», «Робототехника», «Валютная гарантия» и «Золотодобывающие компании».

Стратегия «Золотодобывающие компании» подразумевает вложение в акции крупнейших предприятий золотодобывающего сектора. Корзина включает в себя 6 акций ведущих компаний и дает возможность получения ежегодного купона, если акции не упали ниже 100%.

Кроме того, стратегия обладает «эффектом памяти» — невыплаченные по причине не достижения акциями порога роста купоны начисляются, но не выплачиваются, а резервируются, и затем выплачиваются в случае выполнения необходимого условия в будущем.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8−800−250−57−57, а также на сайте Банка.

*Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования. Программа предлагается Партнером Банка — АО «УРАЛСИБ Жизнь». Лицензия БАНКА РОССИИ СЖ № 3987 и СЛ № 3987 от 20.07.2016. Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 корп.1. С информацией о деятельности страховщика можно ознакомиться на сайте страховщика www. uralsib-life.ru. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом АО «УРАЛСИБ Жизнь» и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость