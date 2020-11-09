Клиенты «Открытие Брокер» могут торговать драгметаллами на Московской бирже

Клиенты «Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») одними из первых в России получили возможность торговать физическим золотом и серебром на Московской бирже. Этот способ приобретения драгоценных металлов имеет ряд преимуществ — возможность покупки с использованием заемных средств, предоставляемых брокером, открытие коротких позиций и возможность вывода денежных средств под залог драгоценных металлов на счету. Торговля драгметаллами на бирже будет интересна как активным трейдерам, так и долгосрочным инвесторам. Клиенты «Открытие Брокер» могут совершать операции с золотом и серебром в личном кабинете и мобильном приложении.

Золото и серебро — драгоценные металлы, которые всегда были символом богатства и успеха. Сегодня они, помимо промышленности и производства ювелирных изделий, активно используется на финансовых рынках как надежный финансовый инвестиционный инструмент, когда мировые биржи лихорадит. Существует несколько основных способов инвестирования в драгоценные металлы, но самым эффективным является их покупка на Московской бирже. Эта возможность теперь доступна клиентам «Открытие Брокер».

Покупка драгметаллов на Московской бирже отличается высокой надежностью — инвесторы покупают не бумажный актив, а реальный, который находится в специальных хранилищах в Москве и Лондоне. К тому же минимальный лот составляет всего 10 грамм — это приблизительно 47 000 рублей при покупке золота и 6 000 рублей для серебра при текущих ценах. Таким образом, торговля драгоценными металлами доступна самому широкому кругу инвесторов.

Несомненный плюс этого способа инвестирования — минимальные издержки, по сравнению с другими инструментами. Так, покупая ETF или ПИФ, инвестор должен платить за управление фондом; открытие обезличенного металлического счета (ОМС) или покупка слитков в банке вынуждает владельца продать его только тому банку, где оно было куплено, по курсу, который будет в банке на момент продажи, также стоить учитывать НДС, если клиент получает слиток. Фьючерсные контракты ограничены по времени — инвесторы вынуждены покупать новые, когда срок старых истечет. Этих недостатков нет у покупки драгметаллов напрямую на бирже — инвестор платит только комиссию за торговую операцию, которая составляет всего 0,015−0,0036% от суммы сделки.

Торговля золотом и серебром на бирже дает и другие преимущества для инвесторов и активных трейдеров — им доступны сделки с использованием заемных средств, в том числе сделки на продажу (шорт) или под залог других ликвидных актив (акций и облигаций). Также клиенты могут в любой момент под залог металлов получить денежные средства, не продавая металл.

«Открытие Брокер» удобно реализовал покупку драгоценных металлов на бирже через личный кабинет и мобильное приложение — это позволяет оперативно совершать операции в несколько кликов и эффективно инвестировать средства.

Владимир Крекотень,

генеральный директор «Открытие Брокер»:

— В условиях неопределенности на финансовых рынках инвестиции в драгоценные металлы приобретают особую актуальность. Учитывая их стремительный рост в последний год, мы посчитали необходимым предоставить нашим клиентам возможность покупки драгметаллов напрямую на бирже. Это позволит зарабатывать на изменениях стоимости драгметаллов, защитить средства от обесценивания и диверсифицировать инвестиционный портфель. Уверен, что этот инструмент станет одним из самых популярных среди наших клиентов.

Приглашаем присоединиться к бесплатной онлайн-трансляции церемонии запуска торгов, а также посвященного ей специального круглого стола «Торговля драгметаллами на Московской бирже», на котором представители ведущих инвестиционных компаний и торговой площадки расскажут, почему выгодно торговать физическим золотом и серебром, сколько составит входной порог, как облагается налогами покупка драгметаллов, какова роль драгметаллов в портфеле частных инвесторов. Также спикеры ответят на вопросы зрителей.

Церемония запуска и круглый стол пройдут 10 ноября в 11:00 (мск). Подробная программа круглого стола, а также ссылка на трансляцию будут анонсированы отдельно.

Пресс-служба АО «Открытие Брокер»