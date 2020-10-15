Клиенты «Открытие Брокер» первыми на российском рынке могут торговать на американских биржах через личный кабинет и мобильное приложение

«Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») продолжает улучшать условия торговли на зарубежных рынках — теперь инвесторы с тарифами « Стандартный ИТП» и «ВФА Global » могут торговать акциями и ETF на NYSE и NASDAQ не только через ИТС QUIK, но и в личном кабинете и мобильном приложении «Открытие Брокер. Инвестиции». Инвестирование на иностранных рынках стало ещё удобнее.

Рыночные котировки доступны в личном кабинете и мобильном приложении по умолчанию с задержкой 15 минут — это обусловлено особенностями экспорта данных с иностранных бирж. Если клиент желает получать онлайн-обновление, то ему необходимо подключить в QUIK сервис «Рыночные котировки по американским ценным бумагам (US Market Data)». Обновление активов и расчет результата на главной странице по американским ценным бумагам также будет происходить с задержкой 15 минут или онлайн (при подключении сервиса в QUIK).

Торговые операции в личном кабинете реализованы максимально приближенными к QUIK — в распоряжении клиентов будут лимитные заявки, покупки с «плечом», заявки тейк-профит и стоп-лимит, история торговых поручений (из личного кабинета/мобильного приложения и QUIK), push-уведомления.

Тарифы «Стандартный ИТП» и «ВФА Global» дают клиентам возможность инвестировать в огромное количество инструментов, которые торгуются на крупнейших американских и европейских биржах, а также на международном внебиржевом рынке. Клиентам доступны маржинальное кредитование по низким ставкам и русскоязычная поддержка одного из лидеров рынка.

Подробнее с условиями торговли на международных рынках через «Открытие Брокер» можно ознакомиться по ссылке.

Алексей Глазков,

директор департамента цифрового бизнеса «Открытие Брокер»:

— Инвесторы выбирают торговлю на зарубежных биржах, потому что хотят получать максимум от своих вложений — доступ к тысячам ликвидных инструментов, возможность торговать с «плечом» и совершать короткие сделки. Также они уже не готовы осваивать различные торговые терминалы, поскольку привыкли пользоваться нашим личным кабинетом и мобильным приложением. Логично, что дальнейшим шагом стала возможность торговать напрямую на иностранных рынках через наши сервисы. Мы первыми среди российских брокеров внедрили этот функционал и будем в дальнейшем его совершенствовать. Надеемся, что наши клиенты уже ощутили удобство торговли через личный кабинет.

Справка

АО «Открытие Брокер» — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка «Открытие». Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объём операций на фондовом рынке в первом квартале 2020 г. превысил 4,3 трлн рублей). «Открытие Брокер» обслуживает более 250 000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года. «Открытие Брокер» многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.