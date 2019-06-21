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Экономика
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«Клуб экспортеров» создан в Алтайском крае

18 июня 2019 года на площадке Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства прошла встреча экспортно-ориентированных предприятий с целью создания Клуба экспортеров Алтайского края. В ней приняли участие начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, директор, НО «Алтайский Фонд МСП» Антон Слободчиков, руководитель Центра поддержки экспорта Фонда Римма Москвитина, а также руководители организаций Алтайского края.

«Клуб экспортеров»
«Клуб экспортеров»
Анна Зайкова

Клуб призван стать открытой площадкой для обмена мнениями, идеями, связями в рамках бизнес-сообщества нашего региона с целью совместного продвижения продукции на зарубежные рынки и повышения конкурентоспособности алтайских предприятий. Это позволит объединить усилия предпринимателей, которые уже занимаются экспортной деятельностью и тех, кто еще только делает первые шаги в международное торговое пространство.

В европейских странах подобные объединения бизнесменов очень популярны, имеют более чем вековые традиции, и предполагают формат неформального общения, позволяющего решать важные вопросы напрямую друг с другом в непринужденной обстановке.

В нашей стране клубная система только начинает набирать популярность. Тем не менее, многие руководители предприятий Алтайского края, регулярно выезжающие в рабочие командировки за рубеж, уже успели оценить полезность и необходимость создания подобной системы и у нас.

Чем полезно участие в Клубе экспортеров?

  • Возможность обмена практическим опытом, связями между экспортерами и компаниями, планирующими экспорт;
  • Возможность наладить сотрудничество в неформальной обстановке;
  • Возможность подготовить коллективные предложения для органов власти по поддержке экспортной деятельности;
  • Возможность взаимодействия в целях создания новых экспортно-ориентированных продуктов;
  • Возможность получить информацию о производственных, складских, транспортных возможностях друг друга с целью кооперации;
  • Возможность совместного продвижения продукции за рубежом.

Откройте новые горизонты Вашего бизнеса вместе с Центром поддержки экспорта Алтайского края!

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