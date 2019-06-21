«Клуб экспортеров» создан в Алтайском крае

Клуб призван стать открытой площадкой для обмена мнениями, идеями, связями в рамках бизнес-сообщества нашего региона с целью совместного продвижения продукции на зарубежные рынки и повышения конкурентоспособности алтайских предприятий. Это позволит объединить усилия предпринимателей, которые уже занимаются экспортной деятельностью и тех, кто еще только делает первые шаги в международное торговое пространство.
В европейских странах подобные объединения бизнесменов очень популярны, имеют более чем вековые традиции, и предполагают формат неформального общения, позволяющего решать важные вопросы напрямую друг с другом в непринужденной обстановке.
В нашей стране клубная система только начинает набирать популярность. Тем не менее, многие руководители предприятий Алтайского края, регулярно выезжающие в рабочие командировки за рубеж, уже успели оценить полезность и необходимость создания подобной системы и у нас.
Чем полезно участие в Клубе экспортеров?
- Возможность обмена практическим опытом, связями между экспортерами и компаниями, планирующими экспорт;
- Возможность наладить сотрудничество в неформальной обстановке;
- Возможность подготовить коллективные предложения для органов власти по поддержке экспортной деятельности;
- Возможность взаимодействия в целях создания новых экспортно-ориентированных продуктов;
- Возможность получить информацию о производственных, складских, транспортных возможностях друг друга с целью кооперации;
- Возможность совместного продвижения продукции за рубежом.
Откройте новые горизонты Вашего бизнеса вместе с Центром поддержки экспорта Алтайского края!