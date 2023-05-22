Ключ к комфорту. «Нью Терра» – новый шаг в развитии ГК «Алгоритм» и всего Барнаула

«Нью Терра» – проект-первопроходец, который определит застройку всего Северо-Запада Барнаула, уже воплощается в реальность. О том, как он переворачивает представления о благоустройстве и комфорте, а также о первом жилом комплексе «Колумб», рассказала Ксения Белоусова , директор группы компаний «Алгоритм» .

– Территорию у ТРЦ «Арена» наша редакция давно прозвала «Нью-Барнаулом». Насколько, по вашему мнению, развитие этого места сейчас важно для жизни города?

– «Нью Терра» во многом значима для Барнаула. Такого масштабного проекта квартальной застройки в нашем городе еще не было. По сути, с точки зрения строительных правил, «Нью Терра» – полноценный район.

Именно с него начинается застройка Северо-Западного планировочного района Барнаула. Там компания «ДОМ.РФ» планирует разыграть порядка 12 участков общей площадью почти 500 гектаров для комплексного развития.

«Нью Терра» станет первопроходцем и поможет не только выявить сложные вопросы в работе над такими проектами, но и оценить потенциал территории в целом. И для жителей, и для застройщиков, и для власти на всех уровнях.

ЖК «Колумб». Источник: ГК «Алгоритм».

— В районе появится вся необходимая социальная инфраструктура. Сразу ли первые жители ЖК «Колумб» получат весь спектр услуг?

— Проект планировки предусматривает всю нормативно необходимую социальную инфраструктуру. Ее построят по общему графику освоения территории, который мы согласовали с компанией «ДОМ.РФ».

Как показывает российский и наш личный опыт, строительство социальной инфраструктуры не должно идти параллельно с жилой застройкой.

Причина довольна проста: их заселение хотя бы наполовину происходит минимум в течение двух-трех лет с момента ввода в эксплуатацию. Именно тогда и возникает потребность, которая делает целесообразным строительство детских садов, школ и других подобных объектов.

ЖК «Колумб». Источник: ГК «Алгоритм».

В «Нью Терре» построят: 5 детских садов по 330 мест;

детских садов по 330 мест; 2 школы на 1,1 тыс. мест каждая;

школы на 1,1 тыс. мест каждая; 1 поликлинику на 600 посещений.

— О важных точках активной жизни — где будут развлекаться и развиваться жители «Нью Терра»?

— Для этой задачи мы предусмотрели более 10 тыс. квадратных метров для размещения объектов общественного назначения. Они примут любые точки по обслуживанию и развлечению с учетом имеющихся потребностей.

Я думаю, именно потребности жителей помогут сформировать ту уникальную среду, которая позволит району развиваться культурно и развлекаться.

— Конечно, важно еще позволить жителям создавать рабочие места. Ждать ли, например, офисные здания от «Алгоритма»?

— Мы полагаем, что объемов для объектов общественного назначения в проекте достаточно. Отдельных офисных зданий не предусматриваем.

В аукционных условиях «ДОМ.РФ» не было обязательств по созданию новых рабочих мест. Да и, если честно, когда об этом ведут разговор, всегда имеют в виду большие масштабы. В этом случае, речь должна идти о создании новых предприятий.

Таких объектов в границах района не предусмотрено ни на уровне генерального плана, ни на уровне нашего проекта планировки.

С другой стороны, само освоение «Нью Терры» группой компаний «Алгоритм» влечет создание новых рабочих мест, как непосредственно на стройке, так и на взаимосвязанных производствах.

ЖК «Колумб». Источник: ГК «Алгоритм».

— Индустриальный район испытывает огромный «голод» в точках притяжения. Известно, что в «Нью Терре» будут большие зеленые зоны — как этого удалось добиться?

— Масштаб «Нью Терры» позволяет учитывать существующие зеленые насаждения при формировании улиц и аллей и создавать большие дворовые пространства.

Просто представьте: в первом жилом комплексе «Колумб» будет благоустроенный двор на 15 тыс. квадратных метров. У нас в городе, наверное, как минимум половина участков даже под точечное строительство имеют площадь меньше.

Что касается парков и подобных объектов — они тесно связаны с вопросом их дальнейшей эксплуатации и содержания. Сегодня системного решения, к сожалению, нет: посмотрите, как реанимируют парки «Изумрудный» и «Юбилейный». Поэтому мы концентрируемся именно на придомовом пространстве.

— Подробнее о дворах ЖК «Колумб». Какими они будут, и чем вдохновлялся архитектор?

— Мы очень щепетильно подошли к вопросу их заполнения. Постарались не просто обеспечить жителей необходимым количеством площадок различного назначения, а проектировали с позиции определенных сценариев поведения жителей.

Дворовые пространства связаны с названием комплекса, идеей исследования и открытия новых территорий. Поэтому основные цвета для покрытий — «море и песок». Нашлось место, конечно, и большому кораблю, подумываем назвать его «Санта-Мария».

Мы нашли место и для собраний жителей или проведения мероприятий. Другая «фишка» — арт-объект, скульптура от местных барнаульских мастеров. Надеемся, что он придется по вкусу жителям и гостям «Колумба» и станет дополнительной точкой притяжения.

ЖК «Колумб». Источник: ГК «Алгоритм».

— Интересно, что «Колумб» строят из силикатного кирпича — сейчас такое встречается все реже. Почему вы выбрали этот материал?

— Мы стремимся создать максимально возможный высокий уровень качества для своих объектов.

Несмотря на развитие технологий, до сих пор кирпичное строительство – классический пример долговечных и надежных домов с повышенной тепло- и шумоизоляцией в квартирах.

— Чем вы особенно гордитесь в ЖК «Колумб», и каким клиентам он понравится?

— «Колумб» для меня – ключ и старт для всего проекта «Нью Терры», на который мы потратили и еще потратим много сил и времени. Это тот «первый шаг», с которого начинается новый путь нашей компании.

Если говорить о проекте с точки зрения клиента, то это достойный вариант: кирпичный тип домостроения; огромные дворы; большой выбор планировок; качественные материалы.

Я думаю, что в жилом комплексе «Колумб» каждый сможет найти то, что придется ему по душе, и обрести комфортную жизнь.

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