Когда налог на землю у жителей Алтайского края станет расти не больше, чем на 10% в год?

Весной в России заработала норма, по которой налог на землю не может вырасти за год больше, чем на 10%. Однако жители Алтайского края смогут ею воспользоваться только через пару-тройку лет.

Даже если расчет показывает: сумма налога на землю у гражданина выросла больше, чем на 10%, по сравнению с прошлым годом, в итоге человек заплатит сумму максимум на 10% выше.

Пример. Кадастровая стоимость земельного участка в 2017 году составила 100 тыс. рублей, налог по ставке 0,3% составил 300 рублей. В 2018 году стоимость участка возросла до 300 тыс. рублей, и налог по той же ставке будет уже 900 рублей. То есть сумма налога возросла бы в три раза. Но налогоплательщику предъявят только 330 рублей — на 10% больше прошлогоднего показателя.

Жителей края в 2019 году эти изменения не коснутся, потому что сейчас в регионе действует кадастровая стоимость земель населенных пунктов, утвержденная в 2015 году. Соответственно, и налог на участки в последние несколько лет не меняется.

Переоценку земель будут делать в 2020 году. Соответственно, первые квитанции жители получат не раньше, чем в 2021 году.

Это изменение не коснется земельных участков, к которым применяется коэффициент 2,4. Это участки, выделенные под индивидуальное жилищное строительство, на которых за 10 лет так никто ничего и не построил.