21 ноября
Промышленность Алтая
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Экономика

Когда «отрубило» Европу. Алтайская «оборонка» захлебывается в работе

Индустрия Алтайского края растет и крепнет, однако состояние некоторых отраслей, в том числе, оборонной, вызывает беспокойство. Это было озвучено на торжественном отчетно-выборном собрании Союза промышленников Алтайского края (СПА) 18 ноября.

Отчетно-выборное собрание Союза промышленников Алтайского края.
Отчетно-выборное собрание Союза промышленников Алтайского края.
Анна Зайкова.

«Болячки 90-х никуда не делись»

Глава краевого минпромэнерго Вячеслав Химочка сообщил, что основу алтайской «оборонки» составляют 9 предприятий, которые демонстрируют рост на 30−60%. Вместе с тем, руководитель Алтайского завода прецизионных изделий Виктор Герман заявил, что по отдельным предприятиям производство в 2023 году требуется нарастить в 2−3, а где-то и в 8 раз.

Виктор Герман,
директор АЗПИ, председатель Союза промышленников Алтайского края:

За 30 лет потеряно очень много мощностей в оборонке, да и не только в ней. Те болячки, которые мы приобрели в начале 1990-х годов никуда не делись — просто немного заретушированы. Последние события, особенно текущий год, показали, что многое из сделанного тогда было неправильным и теперь надо все поправлять. Это мы и по оборонной, и по другим отраслям видим. Когда «отрубило» Европу, самолетов нет, комбайнов нет, тракторов нет. Компонентов нет, станкостроения нет, инструментальной промышленности нет. Если есть, то в каком-то небольшом количестве, которое не может обеспечить страну.

Вице-губернатор Алтайского края Александр Климин назвал СПА самым авторитетным объединением региона. Его члены занимают более 50% списка ста крупнейших предприятий края. С 2020 по 2022 год в союз было принято 46 новых членов. На сегодня их число достигло 140.

Отрасль в цифрах:

  • Доля промышленности в структуре ВРП края составляет 21,6%;
  • Свыше 83% в объеме отгруженных товаров занимает продукция обрабатывающих производств;
  • Промышленность обеспечивает около трети всех налоговых платежей во все уровни бюджета;
  • В индустриальном секторе занято 12% экономически активных жителей региона.
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