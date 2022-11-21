Когда «отрубило» Европу. Алтайская «оборонка» захлебывается в работе

«Болячки 90-х никуда не делись»

Глава краевого минпромэнерго Вячеслав Химочка сообщил, что основу алтайской «оборонки» составляют 9 предприятий, которые демонстрируют рост на 30−60%. Вместе с тем, руководитель Алтайского завода прецизионных изделий Виктор Герман заявил, что по отдельным предприятиям производство в 2023 году требуется нарастить в 2−3, а где-то и в 8 раз.

Виктор Герман,

директор АЗПИ , председатель Союза промышленников Алтайского края:

За 30 лет потеряно очень много мощностей в оборонке, да и не только в ней. Те болячки, которые мы приобрели в начале 1990-х годов никуда не делись — просто немного заретушированы. Последние события, особенно текущий год, показали, что многое из сделанного тогда было неправильным и теперь надо все поправлять. Это мы и по оборонной, и по другим отраслям видим. Когда «отрубило» Европу, самолетов нет, комбайнов нет, тракторов нет. Компонентов нет, станкостроения нет, инструментальной промышленности нет. Если есть, то в каком-то небольшом количестве, которое не может обеспечить страну.

Вице-губернатор Алтайского края Александр Климин назвал СПА самым авторитетным объединением региона. Его члены занимают более 50% списка ста крупнейших предприятий края. С 2020 по 2022 год в союз было принято 46 новых членов. На сегодня их число достигло 140.