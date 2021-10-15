Когда по барнаульским рельсам поедут обновленные московские трамваи

В барнаульском трамвайном депо показали один из десяти трамваев, которые придут из Москвы в краевую столицу. Корреспонденты Altapress.ru побывали внутри транспорта и узнали о технической «начинке» столичных вагонов.

Красивый снаружи — мощный внутри

На рельсах трамвайном депо № 1 стоит вагон марки «Tatra T3 SU» из Москвы, который приехал в столицу Алтайского края продолжать работу. «Москвич» бросается в глаза непривычным барнаульскому взору небесно-голубым окрасом и отметкой «Мосгортранс». Внутри вагон выглядит более привычно, чем снаружи. Темно-синие мягкие сиденья и контрастирующие с ними красные поручни. На стенах новые наклейки, рассказывающие о безопасности во время движения и схеме маршрута. В том, что трамвай по нему пройдет сомневаться не приходится. Ведь перед тем, как приехать на новое «место жительства» транспорт прошел модернизацию.

Александр Возный. Фото Дмитрия Лямзина.

Александр Возный,

главный инженер МУП «Горэлектротранс» Барнаул:

В этих вагонах заменена система торможения, что позволит сделать движение более плавным и безопасным. Кроме того, вагоны оборудованы четырьмя двигателями, каждый из которых обладает мощностью в сорок киловатт. Это поможет трамваям легко брать крутые подъемы. Также для водителей предусмотрена камера, которая просматривает все двери (в данной модели их три), с помощью нее удобно контролировать посадку и высадку пассажиров. Для этой же цели установили дополнительные зеркала.

Длина каждого вагона составляет 14 метров, ширина — два с половиной метра, высота — более трех метров. А вес 16 тонн без пассажиров. Такой трамвай может за раз перевести от 145 до 160 человек. В то время как обычный способен «осилить» не более 110. Вести людей трамвай будет со скоростью 40 километров в час — согласно барнаульским правилам. Однако московский транспорт может разогнаться и до 80 километров в час.

Еще одна важная деталь для сибиряков — отопление. Для поставки тепла под каждым сиденьем установлены тены, которые подают в салон теплый воздух.

Андрей Возный рассказал, что все технические новинки, которыми обзавелся новый транспорт, позволят водителям управлять еще лучше, а пассажирам чувствовать себя комфортнее во время поездки.

Важно отметить, что трамваи марки «Tatra» хорошо известны в Барнауле. Поэтому проблем с заменой оборудования и ремонтом транспорта не будет.

Обновленный московский трамвай. Фото Дмитрия Лямзина.

Документы , первые поездки и новый имидж

Специалисты говорят, что при визуальном осмотре видно, что трамваи в хорошем состоянии, но предстоит провести дополнительное техническое обследование. Этим в «Горэлектротранс» займутся, после того, как в Барнаул прибудут все трамваи и на них оформят необходимые документы. Только после этого пойдет речь о вводе в эксплуатацию.

Сейчас трамваи хранятся на территории депо. Уже через неделю к ним прибудут еще два трамвая, а в начале ноября поставка будет завершена всех 10 трамваев. Примечательно, что из «московского» голубого их все перекрасят в родные для барнаульцев желтый и красный цвета. Обновленные московские трамваи, прибывшие в Барнаул, дадут возможность отправить их «старших коллег» на ремонт. И при этом не создавать для горожан проблемы из-за нехватки транспорта.