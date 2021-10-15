Когда по барнаульским рельсам поедут обновленные московские трамваи

Красивый снаружи — мощный внутри
На рельсах трамвайном депо № 1 стоит вагон марки «Tatra T3 SU» из Москвы, который приехал в столицу Алтайского края продолжать работу. «Москвич» бросается в глаза непривычным барнаульскому взору небесно-голубым окрасом и отметкой «Мосгортранс». Внутри вагон выглядит более привычно, чем снаружи. Темно-синие мягкие сиденья и контрастирующие с ними красные поручни. На стенах новые наклейки, рассказывающие о безопасности во время движения и схеме маршрута. В том, что трамвай по нему пройдет сомневаться не приходится. Ведь перед тем, как приехать на новое «место жительства» транспорт прошел модернизацию.
Александр Возный,
главный инженер МУП «Горэлектротранс» Барнаул:
В этих вагонах заменена система торможения, что позволит сделать движение более плавным и безопасным. Кроме того, вагоны оборудованы четырьмя двигателями, каждый из которых обладает мощностью в сорок киловатт. Это поможет трамваям легко брать крутые подъемы.
Также для водителей предусмотрена камера, которая просматривает все двери (в данной модели их три), с помощью нее удобно контролировать посадку и высадку пассажиров. Для этой же цели установили дополнительные зеркала.
Длина каждого вагона составляет 14 метров, ширина — два с половиной метра, высота — более трех метров. А вес 16 тонн без пассажиров. Такой трамвай может за раз перевести от 145 до 160 человек. В то время как обычный способен «осилить» не более 110. Вести людей трамвай будет со скоростью 40 километров в час — согласно барнаульским правилам. Однако московский транспорт может разогнаться и до 80 километров в час.
Еще одна важная деталь для сибиряков — отопление. Для поставки тепла под каждым сиденьем установлены тены, которые подают в салон теплый воздух.
Андрей Возный рассказал, что все технические новинки, которыми обзавелся новый транспорт, позволят водителям управлять еще лучше, а пассажирам чувствовать себя комфортнее во время поездки.
Важно отметить, что трамваи марки «Tatra» хорошо известны в Барнауле. Поэтому проблем с заменой оборудования и ремонтом транспорта не будет.
Документы, первые поездки и новый имидж
Специалисты говорят, что при визуальном осмотре видно, что трамваи в хорошем состоянии, но предстоит провести дополнительное техническое обследование. Этим в «Горэлектротранс» займутся, после того, как в Барнаул прибудут все трамваи и на них оформят необходимые документы. Только после этого пойдет речь о вводе в эксплуатацию.
Сейчас трамваи хранятся на территории депо. Уже через неделю к ним прибудут еще два трамвая, а в начале ноября поставка будет завершена всех 10 трамваев. Примечательно, что из «московского» голубого их все перекрасят в родные для барнаульцев желтый и красный цвета. Обновленные московские трамваи, прибывшие в Барнаул, дадут возможность отправить их «старших коллег» на ремонт. И при этом не создавать для горожан проблемы из-за нехватки транспорта.