Когда в Алтайском крае установят новые ставки налога на имущество

Новые ставки налога на имущество физлиц в городах и районах Алтайского края должны будут определить до 1 декабря 2019 года, сообщил altapress.ru министр финансов Владимир Притупов. Это связано с необходимостью перехода с 1 января 2020 года на исчисление налога по кадастровой стоимости недвижимости.

Как уже писал altapress.ru, по федеральному законодательству все регионы России должны перейти на новую систему начисления налога до 2020 года. На ноябрьской сессии краевого Заксобрания депутаты официально зафиксируют эту дату для перехода на новую модель в Алтайском крае.

Владимир Притупов,

министр финансов Алтайского края:

Мы намеренно сейчас, заранее, обозначаем дату, чтобы у муниципалитетов было время — больше года, — чтобы проработать этот вопрос, изучить опыт и принять решения.

По закону, ставки будут варьироваться от 0,1% до 0,3%.

Сегодня можно узнать кадастровую стоимость своей недвижимости на онлайн-сервисе Росреестра, или обратившись непосредственно в ведомство или МФЦ. Но сейчас известна только та стоимость, которую установили в 2013 году. По закону она действует только пять лет.

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе правительства, новая оценка будет проводиться в 2019 году. Это значит, что доподлинно узнать, из какой суммы будет исчисляться налог с 2020 года, сейчас невозможно.

На кадастровую стоимость будут влиять: год ввода дома в эксплуатацию, материалы стен, площадь объекта, близость к магистралям, к центру населенного пункта, наличие или отсутствие инфраструктуры, в том числе инженерной и социальной и другие параметры.