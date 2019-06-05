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5 июня 22°C

Когда пройдет «День сибирского поля-2019» и что там можно увидеть

Традиционный агропромышленный форум «День сибирского поля» в 2019 году вновь пройдет на Алтае. Что нового можно увидеть на самой крупной в Сибири выставке сельхозтехники, читайте в нашем разборе.

День сибирского поля-2018
День сибирского поля-2018
Дмитрий Лямзин
1 Когда пройдет «День сибирского поля-2019»?

В этом году форум будет работать два дня — 19 и 20 июня.

2 Где пройдет мероприятие?

Традиционно «День сибирского поля» проходит на площадке агропарка, расположенного на 37 километре Павловского тракта.

3 Что можно будет увидеть на выставке?

Свою продукцию на форуме презентуют все агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, а также многие инорегиональные и иностранные компании.

Они представят различные предложения для ведения аграрного производства, начиная от запасных частей и расходных материалов, и заканчивая энергонасыщенной современной техникой. Широко будут презентованы семена, средства защиты растений, удобрения, биопрепараты.

IT-компании предложат решения для цифровизации сельхозпроизводства.

Регистрация участников завершилась 3 июня.

Агрофорум &quot;День Сибирского поля - 2018&quot;.
Агрофорум «День Сибирского поля — 2018».
Дмитрий Лямзин
4 Будут ли показывать технику в полях?

Как и в предыдущие годы, планируется работа демонстрационного участка, где можно будет оценить в действии почвообрабатывающую, посевную, кормозаготовительную технику и машины для защиты растений.

5 Сколько ожидается посетителей на «Дне сибирского поля-2019»?

Агропромышленный форум ежегодно привлекает большое количество посетителей. В 2018 году за два дня на его площадках побывали более 28 тысяч человек, что в 1,9 раза больше 2017 года и в 7 раз больше, чем в 2011 году, когда мероприятие проводилось впервые.

День сибирского поля-2018
День сибирского поля-2018
Дмитрий Лямзин
6 Где пройдет «Всероссийский день поля»?

Для проведения «Всероссийского дня поля» в качестве демонстрационной площадки каждый год выбирается один из регионов, играющих важную роль в развитии агропромышленного комплекса страны. Так, в 2016 году мероприятие проходило в Алтайском крае, а в 2017 году — в Татарстане.

В 2019 году выставку проведут с 10 по 12 июля на территории Ленинградской области.

Организатором события выступает Министерство сельского хозяйства России.

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