Когда пройдет «День сибирского поля-2019» и что там можно увидеть

3 Что можно будет увидеть на выставке?

Свою продукцию на форуме презентуют все агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, а также многие инорегиональные и иностранные компании.

Они представят различные предложения для ведения аграрного производства, начиная от запасных частей и расходных материалов, и заканчивая энергонасыщенной современной техникой. Широко будут презентованы семена, средства защиты растений, удобрения, биопрепараты.

IT-компании предложат решения для цифровизации сельхозпроизводства.

Регистрация участников завершилась 3 июня.