Когда пройдет «День сибирского поля-2019» и что там можно увидеть

В этом году форум будет работать два дня — 19 и 20 июня.
Традиционно «День сибирского поля» проходит на площадке агропарка, расположенного на 37 километре Павловского тракта.
Свою продукцию на форуме презентуют все агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, а также многие инорегиональные и иностранные компании.
Они представят различные предложения для ведения аграрного производства, начиная от запасных частей и расходных материалов, и заканчивая энергонасыщенной современной техникой. Широко будут презентованы семена, средства защиты растений, удобрения, биопрепараты.
IT-компании предложат решения для цифровизации сельхозпроизводства.
Регистрация участников завершилась 3 июня.
Как и в предыдущие годы, планируется работа демонстрационного участка, где можно будет оценить в действии почвообрабатывающую, посевную, кормозаготовительную технику и машины для защиты растений.
Агропромышленный форум ежегодно привлекает большое количество посетителей. В 2018 году за два дня на его площадках побывали более 28 тысяч человек, что в 1,9 раза больше 2017 года и в 7 раз больше, чем в 2011 году, когда мероприятие проводилось впервые.
Для проведения «Всероссийского дня поля» в качестве демонстрационной площадки каждый год выбирается один из регионов, играющих важную роль в развитии агропромышленного комплекса страны. Так, в 2016 году мероприятие проходило в Алтайском крае, а в 2017 году — в Татарстане.
В 2019 году выставку проведут с 10 по 12 июля на территории Ленинградской области.
Организатором события выступает Министерство сельского хозяйства России.