Когда «трубы горят», а «кожа сморщилась». Кто радуется и грустит, получая зарплату на Алтае

Алтайкрайстат опубликовал информацию по численности и оплате труда работников в регионе. В расчет брались показатели за период январь-октябрь 2019 года.

По информации крайстата, самая высокая зарплата в октябре была у работников в категории «деятельность трубопроводного транспорта» — 65 455 руб. Рост по отношению к сентябрю составил 40,2%.

Также высокий доход демонстрировали труженики сфер грузовые перевозки железнодорожным транспортом, а также производства компьютеров, электронных и оптических изделий — 56 540 и 53 741 руб. соответственно.

На четвертом месте зарплаты работников междугородних и международных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом — 48 450 руб.

Пятерку закрывают работники сферы добычи полезных ископаемых с доходом в октябре 47 009 руб.

Доход. Зарплата. СС0

Меньше всего получают работники категории «производство кожи и изделий из кожи». Их доход, согласно данным крайстата, составляет 12 094 руб. При этом по отношению к сентябрю показатель упал на 7,6%.

Далее идет сфера производства мебели — 13 691 рублей. За ней «деятельность водного транспорта» — 15 520 руб.

Не слишком высоко оценивается и труд сотрудников почтовой связи и курьеров — 16 534 руб.

Пятерку замыкает сфера производства одежды, где средняя зарплата в октябре составила 17 422 руб.