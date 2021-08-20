20 августа 18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Количество компаний-зомби подсчитали в России

Доля так называемых компаний-зомби в российской промышленности достигает 10−15%, оценили эксперты Центра конъюнктурных исследований НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ).

Бизнес.
Бизнес.
СС0.

В категорию «зомби» аналитики института включают неэффективные, убыточные промышленные организации, которые находятся на грани банкротства и выпускают неконкурентную продукцию, которая практически не пользуется спросом, сообщает газета «Ведомости».

Представитель Минпромторга оценку института назвал объективной, однако советует не драматизировать ситуацию.

По его словам, то, что эксперты называют компаниями-зомби, — это, как правило, закрытые объекты, которые, тем не менее, дешевле и проще сохранять как юридическое лицо и имущественный комплекс, чем ликвидировать.

Решение о поддержке таких предприятий зависит от причин попадания в сложное положение и перспектив из него выбраться, пишет «Росбалт».

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов заявил, что I квартал 2021 года оказался убыточным для большинства предпринимателей в стране.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость