Количество компаний-зомби подсчитали в России

В категорию «зомби» аналитики института включают неэффективные, убыточные промышленные организации, которые находятся на грани банкротства и выпускают неконкурентную продукцию, которая практически не пользуется спросом, сообщает газета «Ведомости».

Представитель Минпромторга оценку института назвал объективной, однако советует не драматизировать ситуацию.

По его словам, то, что эксперты называют компаниями-зомби, — это, как правило, закрытые объекты, которые, тем не менее, дешевле и проще сохранять как юридическое лицо и имущественный комплекс, чем ликвидировать.

Решение о поддержке таких предприятий зависит от причин попадания в сложное положение и перспектив из него выбраться, пишет «Росбалт».

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов заявил, что I квартал 2021 года оказался убыточным для большинства предпринимателей в стране.