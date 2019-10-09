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9 октября 17°C

Количество потенциальных миллиардеров резко выросло в Алтайском крае

В Алтайском крае существенно увеличился процент налогоплательщиков, задекларировавших доход в размере более 500 миллионов рублей.

Доллары. Деньги.
Доллары. Деньги.
СС0

Как рассказал на пресс-конференции 9 октября Юрий Куриленко, руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы, по количеству налогоплательщиков в данной категории зафиксирован рост в 33% по отношению к прошлому году.

В абсолютном выражении, это более скромная цифра — всего восемь человек.

Юрий Куриленко,
руководитель УФНС России по Алтайскому краю:

В этом году доходы в размере более 100 млн рублей заявили 37 человек. Это соответствует уровню прошлого года. 8 жителей края задекларировали доход более 500 млн рублей, что на 33% больше показателя 2018 года. Доходы более 1 млрд рублей, как и в прошлом году, заявили три человека.

В УФНС уточнили, что сфера деятельности алтайских миллиардеров связана с производством молока и сыра, а также с ритейлом.

В целом количество миллионеров в Алтайском крае в 2019 году выросло на 26%.

Юрий Куриленко.
Юрий Куриленко.
Предоставлено пресс-службой УФНС России по Алтайскому краю.

В регионе значится 6474 налогоплательщиков, задекларировавших доход более 1 млн рублей. Доход от 1 до 10 миллионов рублей указали 6172 человека, более 10 млн рублей — 254 человека, более 100 млн рублей — 37 налогоплательщиков.

По словам Юрия Куриленко, в рамках декларационной кампании 2019 года в УФНС поступило 127 тысяч деклараций формы 3-НДФЛ. Это на 11% больше, чем в прошлом году.

Что касается суммы налога, подлежащей к уплате в бюджет, то она составила 228 млн рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

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