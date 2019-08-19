За 2,5 года существования программы Practicum Global Shift Московской школы управления СКОЛКОВО, количество стран, куда выпускники и участники экспортируют свои товары и услуги, ведут и развивают свой бизнес, достигло 70-ти. 70-й страной стала Индия: компания Tactise, которая занимается повышением безопасности и эффективности производства, управлением охраной труда и поведенческой безопасностью, начала коммерческую деятельность в этой стране.

Программа Practicum Global Shift рассчитана на российских предпринимателей, которые хотят выйти на международные рынки, ускорить собственное развитие и не зависеть от экономики только одной страны. Курс предполагает погружение в уникальное образовательное пространство нового типа, где предприниматели проектируют международную стратегию своей собственной компании, а не разбирают чужие кейсы. Такой подход позволяет протестировать бизнес-модель и найти слабые места еще до реального запуска, избежать ошибок и минимизировать риски.

В России уже не раз отмечали, что именно сектор малого и среднего предпринимательства обладает наибольшим потенциалом для роста несырьевого неэнергетического экспорта. Если в Китае доля МСП в совокупном экспорте страны составляет 68%, в Турции — 60%, в Германии — 49%, то в России этот показатель составляет всего лишь 2%.

Программа Practicum Global Shift бизнес-школы СКОЛКОВО. Источник: «Сколково»

Елена Бондаренко,

генеральный продюсер программ МСБ Московской школы управления СКОЛКОВО:

Процесс обучения проходит в 3- странах, включая Китай и Португалию, в реальных условиях ведения международного бизнеса. Это позволяет максимально точно протестировать нашим участникам свой предпринимательский замысел и просчитать риски. Мы постарались сформировать обучение так, чтобы уже в его процессе перед участниками открывались реальные, практические возможности по экспортному расширению бизнеса и продолжаем активно работать над этим, максимально расширяя границы net-working среди выпускников нашего сообщества. Нам важно построить систему, научить моделировать выходы за пределы домашнего рынка компании для наших выпускников, а не полагаться на сиюминутную удачу.

Программа Practicum Global Shift бизнес-школы СКОЛКОВО. Источник: «Сколково»

Максим Савинков,

руководитель барнаульской компании «СиСорт»:

В своем профессиональном росте я уперся в условный потолок. Мне даже не с кем было наболевшие вопросы обсудить. А здесь, на программе Practicum Global Shift, я встретил единомышленников, компании моего уровня, которые только начинают осмысливать свои действия. Это дало отчётливое понимание, как дальше действовать, что делать, чего не делать.

Старт очередной программы Practicum Global Shift состоится 9-го сентября 2019 года. Подать заявку на обучение можно на странице программы.