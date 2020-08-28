Количество участников программы лояльности для инвесторов «O. InveStore!» компании «Открытие Брокер» превысило 20 000

Количество участников первой в России программы лояльности для инвесторов « O.InveStore! » компании «Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») перешагнуло отметку 20 000 человек. Запущенная в декабре 2018 года, программа быстро набрала популярность: число ее участников удвоилось менее чем за год.

В рамках программы лояльности «O.InveStore!» клиенты «Открытие Брокер» получают бонусные баллы, которые можно потратить на покупки более чем 12 000 товаров с витрины вознаграждений: от подарочных сертификатов до бытовой техники и спорттоваров. В топ самых популярных покупок на витрине вознаграждений входят сертификаты Ozon, Wildberries, Gett, ЛитРес и других онлайн-магазинов и сервисов; бытовая техника — блендеры, чайники, пылесосы; гаджеты — смартфоны, планшеты, смарт-часы, наушники. Особой популярностью пользуются конструкторы Lego и парфюмерия.

Компания начисляет бонусные баллы в виде кэшбека, возвращая процент от комиссии за совершенные сделки с ценными бумагами. Кроме того, бонусные баллы начисляются за рекомендацию компании в качестве брокера для инвестирования на финансовых рынках среди своих друзей, родственников и коллег. За все время действия программы участникам начислено 21,5 млн баллов, в среднем на одного участника приходится 718 бонусных баллов.

В программе лояльности постоянно действуют четыре акции: «Мой друг — Инвестор» — до 12,5 тыс. баллов за каждого приглашенного друга. «Bonus Back» — возврат на бонусный счет до 8% от уплаченных комиссий за сделки. «Инвест — привет!» — возврат на бонусный счет до 50% от уплаченных комиссий за сделки в первый месяц после открытия брокерского счёта. «Старый друг» — в день открытия брокерского счета компания возвращает до 8% от всех уплаченных комиссий за сделки за год.

До 30 сентября проходит акция «Теплый приём», в рамках которой клиентам других брокеров при открытии счета в «Открытие Брокер» программа дарит своим участникам баллами на бонусный счёт до 0,3% от суммы зачисленных денежных средств или активов. За перевод ценных бумаг из другой инвестиционной компании программа начислит бонусные баллы в размере 0,2% от стоимости акций, а за открытие ИИС подарит бонусными баллами 0,3% от зачисленной суммы. Тем, кто впервые открывает счет, вернут 50% от комиссии за сделки бонусными баллами и предоставят бесплатный доступ к видеокурсам на нашем сайте. Клиенты компании, которые ранее принимали участие в акции, получат дополнительное вознаграждение бонусными баллами в размере 0,1% от зачисленной суммы (или от стоимости переведенных активов).

Подключиться к программе очень просто — для этого достаточно сделать несколько кликов в личном кабинете.

Андрей Шалаев , директор филиала АО «Открытие Брокер» в Барнауле Дмитрий Лямзин

Андрей Шалаев,

директор филиала АО «Открытие Брокер» в Барнауле: