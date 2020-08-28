Количество участников программы лояльности для инвесторов «O. InveStore!» компании «Открытие Брокер» превысило 20 000

В рамках программы лояльности «O.InveStore!» клиенты «Открытие Брокер» получают бонусные баллы, которые можно потратить на покупки более чем 12 000 товаров с витрины вознаграждений: от подарочных сертификатов до бытовой техники и спорттоваров. В топ самых популярных покупок на витрине вознаграждений входят сертификаты Ozon, Wildberries, Gett, ЛитРес и других онлайн-магазинов и сервисов; бытовая техника — блендеры, чайники, пылесосы; гаджеты — смартфоны, планшеты, смарт-часы, наушники. Особой популярностью пользуются конструкторы Lego и парфюмерия.
Компания начисляет бонусные баллы в виде кэшбека, возвращая процент от комиссии за совершенные сделки с ценными бумагами. Кроме того, бонусные баллы начисляются за рекомендацию компании в качестве брокера для инвестирования на финансовых рынках среди своих друзей, родственников и коллег. За все время действия программы участникам начислено 21,5 млн баллов, в среднем на одного участника приходится 718 бонусных баллов.
- «Мой друг — Инвестор» — до 12,5 тыс. баллов за каждого приглашенного друга.
- «Bonus Back» — возврат на бонусный счет до 8% от уплаченных комиссий за сделки.
- «Инвест — привет!» — возврат на бонусный счет до 50% от уплаченных комиссий за сделки в первый месяц после открытия брокерского счёта.
- «Старый друг» — в день открытия брокерского счета компания возвращает до 8% от всех уплаченных комиссий за сделки за год.
До 30 сентября проходит акция «Теплый приём», в рамках которой клиентам других брокеров при открытии счета в «Открытие Брокер» программа дарит своим участникам баллами на бонусный счёт до 0,3% от суммы зачисленных денежных средств или активов. За перевод ценных бумаг из другой инвестиционной компании программа начислит бонусные баллы в размере 0,2% от стоимости акций, а за открытие ИИС подарит бонусными баллами 0,3% от зачисленной суммы. Тем, кто впервые открывает счет, вернут 50% от комиссии за сделки бонусными баллами и предоставят бесплатный доступ к видеокурсам на нашем сайте. Клиенты компании, которые ранее принимали участие в акции, получат дополнительное вознаграждение бонусными баллами в размере 0,1% от зачисленной суммы (или от стоимости переведенных активов).
Подключиться к программе очень просто — для этого достаточно сделать несколько кликов в личном кабинете.
Андрей Шалаев,
директор филиала АО «Открытие Брокер» в Барнауле:
На финансовом рынке трудно чем-то удивить клиента, но программе лояльности «O. InveStore!» удалось завоевать любовь инвесторов — прежде всего, за счет доступности и понятных правил. Инвестор совершает сделки, мы возвращаем часть комиссии бонусами — так реализуется принцип «накопи и купи». Больше сделок — больше бонусов. Вместе с тем, мы полагаем, что взрывной рост количества участников еще впереди. Мы готовим новые предложения — следите за нашими акциями!