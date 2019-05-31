Коллекторы банкротят владельца «Бахетле»

В отношении новосибирского ритейлера Евгения Насоленко ввели процедуру банкротства и реструктуризации долгов, пишет «Континент Сибирь» со ссылкой на материалы арбитражного суда области. Заявление поступило от коллекторского агенства «Брокер-консалт».

Иск о банкротстве ритейлеров Виталия и Евгения Насоленко коллекторы подали в феврале. Сумма исковых требований составила почти 229 млн рублей.

Судебное разбирательство в отношении второго брата, Виталия Насоленко, отложено до 30 сентября.

В январе был также подан иск о признании банкротом компании «Альфа Ритейл Компани», которую возглавляет Евгений Насоленко. Кроме того, в 2018 году братья Насоленко продали сети «Мария-Ра» часть магазинов под брендами «Универсамы удачных покупок» и «Лидеры экономии».

Напомним, в 2016 году Виталия Насоленко уже пытались обанкротить как физическое лицо. Иск подавала налоговая служба из-за его долга в 95,7 млн рублей. Но дело о его банкротстве было прекращено, так как при полном отсутствии у него имущества (а все, что смогла найти, налоговая служба выставила на торги) эта процедура лишена правового смысла, пояснил суд.

Евгений Насоленко — сооснователь продуктовых сетей «Добрянка», «Универсамы удачных покупок», «Лидер экономии», франчайзи «Бахетле» в Новосибирске.