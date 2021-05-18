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Экономика

Колоссальную стоимость нового российского авианосца, которых надо три, оценили эксперты

Член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Владимир Поспелов рассказал РИА «Новости», что строительство нового авианосца может обойтись России в 500 млрд рублей.

Советский атомный ударный авианосец.
Советский атомный ударный авианосец.
By ВМС США, Public domain,, via Wikimedia Commons

Поспелов отметил, что есть разные оценки. В ВПК представили именно такую — стоимость головного авианосца составляет около 500 млрд рублей.

При этом он подчеркнул, что водоизмещение корабля должно составлять не менее 70−80 тыс. тонн, а при таких масштабах всегда есть риск удорожания по мере строительства.

«Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10−20 процентов, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», — предупредил Поспелов.

Примечательно, что российскому военному флоту требуется три таких корабля, а это уже совсем огромная сумма, которая может еще и разрастись.

Российский авианосец должен быть дешевле, но и немного поменьше американских, обладающих 110 тыс. тонн водоизмещения и принимающих более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотниками.

ВПК предстоит оценить целесообразность включения планов по строительству нового авианосца при подготовке новой госпрограммы вооружения на 2024−2033 годы.

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