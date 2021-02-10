Комфортный пригород. Восемь проектов местных инициатив реализуют в Барнауле в 2021 году

Проект поддержки местных инициатив, который реализуется в Алтайском крае с 2016 года, будет действовать и в 2021 году. От Барнаула в число победителей включено восемь инициативных проектов жителей пригорода.

Восемь проектов местных инициатив реализуют в Барнауле в 2021 году.

Отметим, что в краевой столице проект поддержки местных инициатив реализуется в трех районах города (Индустриальном, Ленинском и Центральном), имеющих в своем составе сельские населенные пункты.

9 февраля на заседании межведомственной комиссии подведены итоги конкурсного отбора по проекту поддержки местных инициатив в Алтайском крае 2021 года.



Победителями признано 400 инициативных проектов, общая стоимость которых составит 412,3 миллиона рублей.

Факт Объем средств краевого бюджета на реализацию поддержки местных инициатив в 2021 году увеличен до 300 миллионов рублей.

От краевой столицы в числе победителей оказались следующие инициативные проекты жителей пригорода:

устройство детской площадки в поселке Власиха;

устройство спортивной площадки в поселке Черницк;

обустройство детско-спортивных площадок в поселке Мохнатушка и селе Гоньба;

обустройство линии наружного освещения по улице Садовой в поселке Казенная Заимка;

создание разворотной площадки маршрутного транспорта и остановочного пункта по переулку Благодатный в поселке Центральный;

ремонт дорог по улице Гвардейской в поселке Научный городок и по улице Ивлева на станции Ползуново.

Спортивная площадка в Барнауле. Пресс-служба администрации города Барнаула. Тротуар и освещение сделали в пригороде Барнаула. Пресс-служба администрации города Барнаула. Спортивная площадка в Барнауле. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Общая стоимость данных проектов оценивается в 10,1 млн рублей. При этом, 1,2 млн рублей в реализацию этих начинаний вложат местные жители.

Важно отметить, что вложения граждан в реализацию проекта поддержки местных инициатив является обязательным условием при конкурсном отборе.

Еще 260 тысяч рублей гарантировали предоставить спонсоры проектов. Основная же часть расходов на реализацию проектов будет профинансирована краевым и городским бюджетами.

Аукционы, на которых будут определены исполнители работ, начнутся после сбора местного вклада. Выполнить проекты должны до 1 октября.

Напомним, что в прошедшем году в поселках краевого центра воплотили в жизнь шесть местных инициатив. Это обустройство детской площадки в поселке Лесной, создание беговой дорожки в поселке Научный городок, устройство спортивной площадки в Борзовой Заимке. Также жители пригородных территорий выступили за обустройство линии наружного освещения по улице Центральная в поселке Березовка, пешеходного тротуара по переулку Благодатный в поселке Центральный и за ремонт дороги по улице Надежда в поселке Казенная Заимка.

Строительство спортивной площадки в поселке Борзовая Заимка. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Общая стоимость реализации проектов превысила 7 млн рублей при софинансировании местных жителей в размере около 1 млн рублей.

Справка

Подробно о реализации проекта местных инициатив можно узнать на сайте алтайпредлагай.рф и по телефонам (3852) 37−17−23, 37−17−25.