Комиссионную проверку прошли уже 35 отремонтированных по дорожному нацпроекту дорог

Ежегодное комиссионное обследование транспортных артерий, обустроенных с 2017 по 2020 годы по нацпроекту, стартовало 12 апреля. Согласно графику, до конца апреля представители межведомственной комиссии проверят техническое состояние 151 гарантийной дороги.

По словам зампредседателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Ивана Гармата, по итогам проверки поврежденные участки дорог отремонтируют в рамках гарантийных обязательств.

«Мы обследуем все объекты, которые у нас находятся на гарантии. По результатам обхода каждого участка создается дефектная ведомость, на ее основании выдаются предписания или требования по устранению обнаруженных недостатков. Работа с гарантийными объектами не менее значима, чем ремонт дорожной сети: важно не только обустроить участок дороги, но сохранить его в надлежащем состоянии во время эксплуатации», — отметил Иван Гармат.

В частности, была проведена проверка участка дороги по улице Понтонный Мост, от улицы Красноярской до улицы Понтонный Мост, 231. Напомним, что ремонт здесь был выполнен в 2020 году.

Как подчеркнул руководитель регионального отделения ОНФ Сергей Войтюк, всего на гарантии в Барнауле сегодня находится 151 участок общей протяженностью 222,5 км.

«Состояние участка по улице Понтонный Мост видим хорошее, на некоторых участках из перечня гарантийных можно найти дефекты; чаще всего они появляются в результате просадки инженерных коммуникаций либо из-за дорожных работ. Мы призываем жителей Барнаула участвовать и сигнализировать о проблемах: для этого есть „Карта убитых дорог“ и мобильное приложение», — добавил общественник.

Депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Ильиных, в свою очередь, указал на то, что до 2020 года улицы Понтонный мост не было как таковой, было направление движения.

Комиссионная проверка дорог. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

«Сегодня дорога соединяет площадку по производству и доставке песка, щебня с Барнаулом. Поскольку здесь расположена промышленная зона и по соседству — частный сектор, жители жаловались на шум и пыль из-за тяжелой техники. Решению этой проблемы во многом способствовало именно обустройство дороги. В целом ремонт сделан очень хорошо, посмотрим, как участок будет эксплуатироваться в дальнейшем», — сказал народный избранник.

Его коллега по Гордуме Дмитрий Абалымов добавил, что хорошее состояние, в котором сегодня находится дорога по улице Понтонный Мост, является результатом слаженной работы подрядчика и всех задействованных структур в процессе проектирования и строительства транспортной артерии.

Комиссионная проверка дорог. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

За четыре года в Барнауле по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены работы по ремонту 148 объектов, строительству двух дорог, выполнена реконструкция одного объекта, общей протяженностью 222,5 км.