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Экономика

Комиссию 30% для физлиц на покупку долларов и евро на бирже ввел ЦБ

Банк России предписал взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, подтвердили в ЦБ.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Новые правила вступят в силу с 09:00 3 марта, говорится в предписании ЦБ, сообщили РБК источники на брокерском рынке.

«С 9:00 03.03.2022 и до отмены настоящего предписания при исполнении поручений физических лиц при покупке иностранной валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) взимать комиссию в размер не менее 30% от суммы сделки, заключенной на основании такого поручения», — говорится в предписании ЦБ.

«30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», — заявили «Интерфаксу» в ЦБ.

Представитель Сбербанка сообщил, что предписание регулятора распространяется только на операции, осуществляемые через брокерские счета.

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