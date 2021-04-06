Коммунисты выступили за ликвидацию ПФР и возврат прежнего пенсионного возраста

В России необходимо вернуть прежний пенсионный возраст и ликвидировать ПФР — с такой инициативой выступил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«КПРФ настаивает на снижении пенсионного возраста до прежних значений. Мы также считаем, что ПФР как ненужный посредник должен быть ликвидирован», — говорится на сайте партии.

Депутаты настаивают — выплачивать пенсии нужно напрямую из госбюджета. Это позволит сэкономить значительные средства, уходящие на содержание фонда.

По словам Афонина, индексация пенсий на 3,4% не поможет россиянам, так как реальная инфляция намного выше.

Прибавка не только не компенсирует накопленную инфляцию, но будет моментально съедена текущим ростом цен, добавил Афонин. Тем временем уровень жизни российских пенсионеров падает, отметил представитель КПРФ.

По информации Афонина, пенсионная реформа «ограбит» россиян на 10,2 трлн рублей, пишет ura.ru. При этом в Фонде национального благосостояния накоплено более 13 трлн рублей, еще 44,4 трлн составляют валютные резервы страны.