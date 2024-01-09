Компания бизнесмена Ракшина строит новый ТЦ с офисами в Барнауле

К середине 2024 года компания "Первый" планирует запустить первую очередь нового торгово-офисного центра в Индустриальном районе Барнаула. Уже начались переговоры с потенциальными арендаторами. Об этом на вручении премии "Менеджер года" в декабре 2023 года сообщила представитель компании Маргарита Сафронова.

По ее словам, строительство нового объекта продвигается достаточно высокими темпами. Он будет состоять из торгового центра с большой зоной общепита и бизнес-центра класса Б.

"Перейти к внутренней отделке торгового центра планируем весной. Сейчас ведем переговоры с потенциальными арендаторами. Видим большой интерес с их стороны. В скором времени приступим к заключению договоров. Понимаем, что в данной части города есть потребность в подобном объекте", - рассказала Маргарита Сафронова.

Проект торгового центра с офисным зданием получил одобрение градостроительного совета Барнаула в феврале 2022 года. Он разместится в границах улиц Балтийской, Сергея Ускова и Взлетной.

Визуализация проекта нового торгово-офисного центра компании "Мария-Ра" на ул. Балтийская, 116. АКБ "Инновация".

Авторы проекта тогда рассказывали, что здесь появится два пространства. В первом разместятся развлекательная зона с игровым центром, местами для проведения семейного досуга и фудкорт с ресторанами, пиццериями, шашлычными и т.д.

Во втором будут только офисные помещения, которых в данной части города пока дефицит. Разработчики утверждали, что сюда сможет переехать ряд компаний, что будет поспособствовать разгрузке центра Барнаула.

Как проходило награждение

Церемония вручения премии "Менеджер года" проходила в Барнауле 14 декабря. Евгений Ракшин, основатель компании "Первый", стал победителем в отраслевой номинации "Ритейл".

Всего таких наград было вручено 10. Главным победителем был признан Дмитрий Беляев, генеральный директор компании "Комплекс Агро".

Премия "Менеджер года - 2023". altapress.ru

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