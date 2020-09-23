Компания «Европлан» перешагнула рубеж в 100 тысяч клиентов

Компания «Европлан» — лидер российского автолизинга — в середине сентября 2020 года привлекала 100-тысячного клиента. Им стала компания ООО «Техноайс-Рус», ведущий поставщик оборудования для производства мороженного. Сделку провел филиал компании в Краснодаре.
По данным «Эксперт РА», «Европлан» является многолетним лидером среди лизинговых компаний РФ по объему нового бизнеса в сегменте МСБ и по числу заключенных сделок. Ежедневно в компании происходит в среднем 110 выдач транспортных средств, многие из которых — новым клиентам.
Компания уделяет огромное внимание изучению и развитию клиентского опыта, постоянно проводит измерение индекса лояльности клиентов (NPS), по результатам 2019 года 84% клиентов готовы рекомендовать работать с компанией, более 60% наших клиентов — повторные. Поздравление юбилейного клиента стало частью нашей маркетинговой концепции, направленной на повышение лояльности.
Олег Серов,
генеральный директор ООО «Техноайс-Рус»:
— Мы небольшая компания и наш девиз — «Идти вперёд невзирая ни на что». И в сегодняшнее нелегкое время мы сконцентрировались на ряде ключевых проектов, постарались стать еще более клиентоориентированными. Именно для этого взяли автомобиль в лизинг — чтобы обслуживать делегации наших деловых партнеров с комфортом.
Виктория Хаблюк,
директор филиала «Европлан» в г. Краснодаре:
— Один из важнейших принципов «Европлана», который помогает нам быть лидерами рынка в сегменте автолизинга — это индивидуальный подход к клиенту. Мы видим себя прежде всего сервисной компанией, где клиент может получить услуги связанные не только с приобретением, но и эксплуатацией автомобиля. Поэтому число наших клиентов непрерывно растет!
АО «ЛК «Европлан»