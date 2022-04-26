26 апреля
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Экономика

Компания Henkel приостановила поставки бытовой химии в Сибирь

Германский производитель косметики и бытовой химии Henkel приостановил поставки бытовой химии в предприятия розничной торговли Новосибирской области, сообщает «Интерфакс».

Порошок уходи.
Порошок уходи.
открытые источники в интернете

«Бытовая химия и косметика бренда Henkel на территории региона не производится. Вместе с тем по результатам мониторинга (…) поставки бытовой химии концерна Henkel в предприятия розничной торговли были приостановлены», — сказал сотрудник пресс-службы губернатора региона.

Розничные предприятия Новосибирской области увеличили закупки местных и российских производителей бытовой химии.

На территории региона осуществляет деятельность более 10 предприятий производителей бытовой химии и предметов личной гигиены, «многие из них готовы к замещению импортных товаров». Одно из них наладило выпуск жидкого мыла и шампуня, компания «в полной мере может закрыть потребность региона в данных видах продукции».

Между тем один из заводов Henkel по производству строительных смесей, находящийся в Новосибирской области, «функционирует в штатном режиме, продолжая обеспечивать договорные обязательства по производству и поставкам продукции (более чем на 2 месяца)».

19 апреля Henkel принял решение выйти из бизнеса в РФ.

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