Компания «Мартика» благодаря нацпроекту увеличила выработку на пилотном потоке на 22%

Отметим, что повышать эффективность производственных процессов предприятию помогают эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Пилотным потоком для оптимизации был выбран процесс производства изделий для хранения. Главная проблема данного процесса состояла в том, что изготовление и сборка деталей проходила на двух этажах цеха, что означало длительное время протекания процесса и большое количество потерь, а также занятость в производстве большого количества людей.

По словам руководителя проектного офиса Тимофея Молчанова, благодаря улучшениям, время протекания процесса на пилотном потоке снизилось на 73%, незавершенное производство — на 28%, а выработка выросла на 22%.

Генеральный директор ООО «Мартика» Виталий Смокотин выразил особую благодарность команде проекта за высокий результат и вовлеченность в процесс улучшений и достижения целей проекта.

Присутствующие на мероприятии заместитель министра экономического развития Алтайского края, руководитель регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры» Алексей Ерохин, начальник управления инвестиций Министерства экономического развития Алтайского края Марина Акулова поздравили коллектив предприятия с достигнутыми результатами и пожелали не останавливаться на достигнутом результате.

В течение следующих трех месяцев команде проекта предстоит работа по реализации плана мероприятий, направленных на достижение целевого состояния пилотного потока, внедрение системы предложений по улучшению, составление плана охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия, а также проведение конкурса по системе 5С на производстве.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru

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