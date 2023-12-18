Компания «Русская кожа Алтай» вступает в активную фазу нацпроекта «Производительность труда».

Установочная встреча представителей предприятия и экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) состоялась в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» на кожевенном заводе ООО «Русская кожа Алтай». Участники совещания договорились о перечне подготовительных мероприятий, сроках выполнения и ответственных за их реализацию, а также определили поток для дальнейшей оптимизации.

Стоит отметить, что отборочные мероприятия на участие в национальном проекте были проведены в сентябре 2023 года. В рамках данного мероприятия представители минэкономразвития Алтайского края, РЦК и предприятия договорились о старте совместных работ по оптимизации выбранного пилотного потока, улучшению производственной системы, а также организации проектного офиса на предприятии для формирования системы непрерывных улучшений в январе 2024 года.

Последняя же встреча ознаменовала собой начало этапа подготовки перед официальным выходом экспертов на предприятие.

Подведение итогов совместной работы по методике реализации адресных мероприятий в рамках нацпроекта с конкретными результатами будет проведено спустя полгода.

Участниками национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае до середины 2024 года смогут стать 87 региональных компаний. На сегодня его участниками уже являются 84 предприятия и еще несколько алтайских организаций подали заявки на отбор.