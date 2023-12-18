Компания «Русская кожа Алтай» вступает в активную фазу нацпроекта «Производительность труда».

Стоит отметить, что отборочные мероприятия на участие в национальном проекте были проведены в сентябре 2023 года. В рамках данного мероприятия представители минэкономразвития Алтайского края, РЦК и предприятия договорились о старте совместных работ по оптимизации выбранного пилотного потока, улучшению производственной системы, а также организации проектного офиса на предприятии для формирования системы непрерывных улучшений в январе 2024 года.
Последняя же встреча ознаменовала собой начало этапа подготовки перед официальным выходом экспертов на предприятие.
Подведение итогов совместной работы по методике реализации адресных мероприятий в рамках нацпроекта с конкретными результатами будет проведено спустя полгода.
Участниками национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае до середины 2024 года смогут стать 87 региональных компаний. На сегодня его участниками уже являются 84 предприятия и еще несколько алтайских организаций подали заявки на отбор.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.