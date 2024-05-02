Компания «СибТара» ознакомила участников Президентской программы с улучшениями, достигнутыми в рамках нацпроекта

Специалисты, руководители и собственники бизнесов, принимающие участие в Президентской программе, ознакомились с производственными процессами предприятия, работой проектного офиса и уже реализованными в рамках нацпроекта улучшениями.

Напомним, что «СибТара» является одним из лидеров в России по производству бугорчатой тары, производителей тарного картона и гофропродукции. По словам гендиректора предприятия, Алексея Уколова, компания считается одним из самых экологичных предприятий перерабатывающей промышленности в Алтайском крае.

Директор по производству Алексей Липезин совместно с начальником цеха гофропроизводства Фёдором Айдиконисом познакомили участников экскурсии с внедренными в рамках нацпроекта инновациями и продемонстрировали их результаты.

Предприятие присоединилась к реализации национального проекта «производительность труда» в 2023 году. В качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий было выбрано направление «Производство гофрокартона и гофротары».

В результате применения инструментов нацпроекта компании за полгода удалось сократить незавершенное производство более чем на 35%, время протекания процесса — более чем на 51%, а выработку на одного работника повысить более чем на 20%.

Производственные процессы компании были представлены очень информативно и понятно. С практической точки зрения экскурсия оказалась для меня полезной. Хочется отметить высокий уровень организации рабочего процесса на «СибТаре», который позволил получить полное представление о производстве гофрированного картона, — поделился участник экскурсии, начальник управления интеллектуальных систем учета АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» Илья Черепанов.

Руководитель Президентской программы Светлана Балашова, в свою очередь, подчеркнула, что такие визиты на производственные предприятия однозначно полезны. «Участники проектов имеют возможность обменяться управленческим опытом, позаимствовать профессиональные практики, установить и развивать экономические связи», — отметила она.

СПРАВКА Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей.

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