«Компания Сибтара» подвела трехмесячные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда».

Результаты работы презентовали директор по производству, руководитель программы от предприятия Алексей Липезин и начальник цеха гофропроизводства, руководитель направления оптимизации продуктовых потоков Фёдор Айдиконис.
В частности, Фёдор Айдиконис рассказал о проведении процесса картирования, построении диаграммы спагетти по перемещениям материального потока, работе по организации «эталонного участка», внедрении производственного анализа, выявленных проблемах в количестве 35 штук и целевом состоянии потока, к которому должны будут прийти в последующие три месяца.
А Алексей Липезин рассказал о работе в рамках развития коммуникаций, проведению обучения персонала и подготовки инструкторов по бережливому производству на предприятии. Также он презентовал план мероприятий, который включает открытие дополнительного проекта по «Оптимизации процесса планирования производства».
Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности, администратор региональных проектов «Системные меры» и «Адресная поддержка» Александр Косарев, в свою очередь, акцентировал внимание на положительных изменениях по прошествии трёх месяцев работы в плане культуры производства.
Отметим, что проект реализуется под эгидой Минэкономразвития Алтайского края, который активно поддерживает инициативы бизнеса по повышению эффективности и производительности.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.