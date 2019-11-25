В Германии (Ганновер) прошла крупнейшая в Европе выставка аграрного машиностроения «Агритехника-2019». Алтайская компания « СиСорт » представила аграриям ЕС свой новый фотосепаратор с «ювелирной» точностью сортировки — SmartSort серии В, а также нории собственного производства и комплексное решение — площадку, которая позволяет встроить фотосепаратор в технологической процесс.

В этом году «Агритехника» расположилась в 27 павильонах. И потребовалось бы не менее трёх дней, чтобы обойти эту выставку полностью. Компания «СиСорт» презентовала свои новинки на «Агритехнике» уже в третий раз. В 2015 году именно с этой выставки начался выход предприятия на экспорт. Компания пользуется поддержкой «Российского экспортного центра» и традиционно выступает с отдельным стендом, который расположен в павильоне рядом с другими производителями оборудования для сортировки продуктов. Стенд «СиСорт» посетили сотни гостей. С десятком европейских предприятий сейчас продолжаются переговоры о покупке нового аппарата SmartSort и комплексного решения. Оборудование «СиСорт» представили под брендом «Made in Russia», для использования которого компания ранее прошла двухступенчатую сертификацию и подтвердила качество выпускаемых аппаратов.

Компания «СиСорт» презентовала в Европе новый фотосепаратор. Архив компании «СиСорт»

Работу нового фотосепаратора SmartSort европейские клиенты могли посмотреть и оценить прямо на стенде. Гости приносили свою продукцию, которую аппарат тут же очищал от ненужных и опасных примесей. Всего фотосепаратор отсортировал порядка двадцати разных продуктов. Самым необычным стало ядро вишневой косточки, которое добавляют в торты и пирожные. Новый SmartSort успешно справился с такой необычной задачей, потенциальный клиент остался доволен результатом.

— Важным трендом в Европе сейчас является сокращение потерь продукта при обработке, очистке. Поэтому европейские аграрии высоко оценили нашу новинку: SmartSort серии B, в отличие от других аппаратов, практически не даёт потерь годного продукта. При этом такое качество очистки обеспечивается с первого раза, а не со второй, третьей сортировки, как раньше, — рассказывает основатель компании «СиСорт» Максим Савинков.

В качестве ещё одного важного для Европы тренда в сельском хозяйстве Максим Савинков назвал отказ от удобрений и ядохимикатов. И тут новый аппарат SmartSort оказался кстати: он, например, успешно очищает продукт от фузариоза и спорыньи (это большая проблема для многих аграриев разных стран). Отказ от агрохимии и введение сортировки позволяет не загрязнять почву, беречь природу.

Компания «СиСорт» презентовала в Европе новый фотосепаратор. Архив компании «СиСорт»

Максим Савинков отмечает, как серьёзно в мире меняются подходы к сельскохозяйственной технике. Так, в этом году золотую медаль выставки «Агритехника» получила компания John Deere, которая предоставила принципиально новый взгляд на это.

— Можно сделать вывод, что орудие будущего для агрария — это не трактор, а умная мобильная электростанция на колёсах. Это переход от железного коня к «умному» поводырю! — говорит Максим Савинков.

Отметим, «Агритехника» проходит раз в два года. К следующей выставке «СиСорт» планирует разработать очередную новинку с учетом потребностей своих российских и зарубежных клиентов.

Компания «СиСорт» презентовала в Европе новый фотосепаратор. Архив компании «СиСорт»

Справка

Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. «СиСорт» имеет представительства в 9 странах мира, поставки оборудования идут в 26 стран. В 2019 году компания стала участником приоритетного проекта Минэкономразвития России «Национальные чемпионы», также «СиСорт» признали лучшим экспортером Сибири в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» (конкурс Российского экспортного центра).