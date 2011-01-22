Кому подходят займы под ПТС: эксперты рассказывают о нюансах кредитования

Финансовые вопросы каждый решает по-своему. Кому-то удобно обращаться в банк за получением кредита, кто-то предпочитает так называемые «займы до зарплаты» или вовсе занимает у знакомых, а для некоторых выходом из ситуации являются займы под ПТС. Эксперты сервиса займов под залог «Ваш инвестор» рассказывают, кому подойдет такой способ кредитования.

Займы под ПТС — это вид залогового кредитования, в котором предметом залога является автотранспорт. При этом автомобиль остается в пользовании у заемщика, а ПТС (ПСМ) передается на хранение кредитору.

Чтобы получить возможность оформить такой заём, необходимо быть владельцем транспортного средства — легкого или грузового автомобиля, спецтехники, а в некоторых случаях в залог принимаются водный и мототранспорт.

Этот вид кредитования подходит тем автовладельцам, кому деньги нужны срочно, кто не готов собирать целую кипу справок и документов, подтверждать свой доход и отчитываться о целевом использовании заемных средств. Часто за получением займов под ПТС обращаются владельцы небольшого бизнеса, который требует оперативного вливания финансов для решения каких-либо деловых задач.

Среди частных лиц наиболее популярными целями являются ремонт жилья или автомобиля, оплата обучения или лечения, путешествия и крупные покупки, покрытие текущих долговых обязательств: все, что требует значительных вложений денежных средств.

Займы под ПТС: эксперты рассказывают о нюансах кредитования. ООО МКК «Ваш инвестор».

Социальный и трудовой статус плательщика не играют большую роль. Подать заявку на заем под ПТС могут и те, у кого не все гладко с кредитной историей. Если заемщиком является физическое лицо, важно, чтобы он был старше 18 лет и имел право собственности на транспортное средство.

Займы под ПТС также подходят тем, кто берет деньги на неопределенный срок или не готов сразу выплачивать и основную сумму долга, и проценты. Договором займа в компании «Ваш инвестор» предусматривается срок от двух месяцев, но с дальнейшей пролонгацией. То есть денежными средствами можно пользоваться в течение продолжительного периода. При этом, выбрав соответствующий тариф, заемщик может регулярно вносить только платежи по процентам, а основную сумму долга погасить позже — разом или несколькими платежами.

Удобен такой способ кредитования и когда деньги нужны на совсем короткий срок — на пару дней или, допустим, на неделю. Условия выдачи займов в компании «Ваш инвестор» предполагают возможность досрочного закрытия займа без начисления штрафов и с пересчетом процентов по дням. То есть клиент платит проценты только за тот период, в течение которого пользовался займом.

Займы под ПТС: эксперты рассказывают о нюансах кредитования. ООО МКК «Ваш инвестор».

Подробнее о займах под залог ПТС можно узнать в компании «Ваш инвестор».

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