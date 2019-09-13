Кондитерскую фабрику «Алтай» продали москвичам

Подмосковная компания «Аквалайф» стала владельцем кондитерской фабрики «Алтай», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. До сих компания не занималась сладостями.

На сайте по поиску работы HeadHunter уже появилась вакансия менеджера по продажам для нового кондитерского направления. Ему предстоит работать с X5 Retail Group и «Магнитом».

Гендиректор «Аквалайф» Алексей Четвергов, а также представители самой кондитерской фабрики на вопросы журналистов не ответили.

«Аквалайф» — это один из крупнейших российских производителей воды и безалкогольных напитков («Напитки из Черноголовки», Courtois, Bailkal), а также выпускает орешки и семечки под маркой Fishka и сухарики «Хрустец».

По оценке Euromonitor International, в 2018 году «Аквалайф» занимал 1,2% российского рынка безалкогольных напитков. Оборот компании можно оценить в 9,38 млрд рублей.

Эксперты считают, что на российском рынке сладостей жесточайшая конкуренция, большая часть продаж идет по промо, а органического роста фактически нет. С этим связана недозагрузка «Алтая».

Мощность алтайской кондитерской фабрики составляет около 25 тыс. тонн продукции в год. Она выпускает более 5 тыс. тонн конфет, шоколадных батончиков, печенья, суфле и прочей продукции под брендами «Савинов», «Отрада» и другими.

В 2009—2011 годах производство принадлежало швейцарской фирме Nestle, которая затем продала актив кипрской Corminus Enterprises Ltd. В 2017 году владельцем фабрики стал Игорь Кубанов.