Кондитерскую фабрику «Алтай» продали москвичам

На сайте по поиску работы HeadHunter уже появилась вакансия менеджера по продажам для нового кондитерского направления. Ему предстоит работать с X5 Retail Group и «Магнитом».
Гендиректор «Аквалайф» Алексей Четвергов, а также представители самой кондитерской фабрики на вопросы журналистов не ответили.
«Аквалайф» — это один из крупнейших российских производителей воды и безалкогольных напитков («Напитки из Черноголовки», Courtois, Bailkal), а также выпускает орешки и семечки под маркой Fishka и сухарики «Хрустец».
По оценке Euromonitor International, в 2018 году «Аквалайф» занимал 1,2% российского рынка безалкогольных напитков. Оборот компании можно оценить в 9,38 млрд рублей.
Эксперты считают, что на российском рынке сладостей жесточайшая конкуренция, большая часть продаж идет по промо, а органического роста фактически нет. С этим связана недозагрузка «Алтая».
Мощность алтайской кондитерской фабрики составляет около 25 тыс. тонн продукции в год. Она выпускает более 5 тыс. тонн конфет, шоколадных батончиков, печенья, суфле и прочей продукции под брендами «Савинов», «Отрада» и другими.
В 2009—2011 годах производство принадлежало швейцарской фирме Nestle, которая затем продала актив кипрской Corminus Enterprises Ltd. В 2017 году владельцем фабрики стал Игорь Кубанов.