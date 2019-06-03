Конкурентов алтайскому сыру вырастят в Подмосковье

Столичный рынок сыра планируют захватить предприятия, вошедшие в так называемый «Сырный кластер». Они разместятся в Подмосковье и будут производить не менее 12,5 тыс. тонн сыра в год.

Как сообщает ТАСС, производство первых сыров в «Сырном кластере» на территории Дмитровского округа Московской области начнется в 2020 году. А сейчас для предприятий завершают строительство инженерной инфраструктуры.

Что такое «Сырный кластер»?

«Сырный кластер» в Дмитровском округе — пилотный агропромышленный парк в Московской области. Как сообщалось ранее, власти региона полностью берут на себя создание инфраструктуры проекта.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщают, что строительство семи заводов в «Сырном кластере» начнется в июле 2019 года. На этих предприятиях будут производить как минимум 12,5 тыс. тонн сыра в год.

Уже известно, что в состав кластера войдут компании: ООО «Сфоджатек», «ТД „Николаев и сыновья“», итальянская Zappala, группа Vitamin, АО «Инфаприм», ООО «Русмолоко».

Сколько сыра производит Алтайский край?

В Алтайском крае сейчас действуют 42 предприятия по производству сыра и сырных продуктов. По данным регионального управления пищевой, перерабатывающей промышленности и биофармацевтике, за 2018 год они произвели 91,2 тыс. тонн сыра (+ 6% к 2017 году). Доля алтайских сыров в российском производстве составляет 13,4%, в СФО — 84,7%.