26 февраля
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Экономика

Конкурс «Лучшие практики наставничества» в Алтайском крае пройдет в новом формате

Ежегодный конкурс «Лучшие практики наставничества», который проводится в Алтайском крае в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», в 2024 году пройдет в новом формате.

Наставник.
Наставник.
Фото: ru.freepik.com, автор storyset.

В частности, в текущем году список номинаций конкурса претерпел изменения. Теперь свои лучшие практики смогут представить и организации, работающие в индустрии гостеприимства.

А вот по номинации «Наставничество в социальной сфере» конкурс в этом году проводиться не будет.

По словам заместителя министра экономического развития Алтайского края, начальника управления инновационного развития и кластерной политики Сергея Кореннова, наставничество является одним из важных инструментов повышения эффективности работы предприятия.

Рост производительности труда напрямую зависит от того, насколько качественно выстроена данная система. В текущем году своим опытом смогут поделиться организации сферы индустрии гостеприимства. Это очень интересный опыт, возможно, участники смогут узнать для себя что-то новое, — подчеркнул Сергей Кореннов.

Проект документа прошел антикоррупционную экспертизу.

СПРАВКА

Ежегодный краевой конкурс «Лучшие практики наставничества» проводится в Алтайском крае с 2021 года. Его основная цель направлена на выявление и распространение передового практического опыта наставничества, направленного на повышение производительности труда, поощрение и признание наставников, внесших значительный вклад в развитие, и тиражирование эффективных практик наставничества в Алтайском крае. Победители в каждой номинации получают право представить регион на федеральном этапе конкурса.

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