Конкурс на самую красивую территорию среди предприятий объявлен в Барнауле.

Конкурс проводится в целях повышения уровня внешнего благоустройства города Барнаула, привлечения творческого потенциала коллективов предприятий, определения лучших предприятий промышленности и потребительского рынка города, обеспечивших внедрение новых приемов и методов оформления прилегающих территории.

В конкурсе могут принять участие предприятия промышленности и потребительского рынка, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы (в том числе собственники административно-офисных помещений, индивидуальные предприниматели).

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Специальные номинации:

Чтобы стать участником конкурса надо:

Специальная комиссия будет оценивать заявленные объекты по критерию благоустройство, состоящим из 8 пунктов. Это санитарно-экологическое состояние территории, эстетическое состояние фасадов зданий и заборов, наличие урн, мест отдыха, малых архитектурных форм, а также состояние пешеходных тротуаров и подъездных дорог. И по критерию цветочное оформление и озеленение территории.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 17 июня по 9 августа в администрациях районов города Барнаула по месту нахождения предприятий промышленности и потребительского рынка, а также в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя,48, каб.417.

По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону: 370467, 370462, 370475.

Подробнее о конкурсе и его номинациях можно прочитать в Положении.