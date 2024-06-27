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Экономика

Конкурс на самую красивую территорию среди предприятий объявлен в Барнауле

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула объявляет о начале приема заявок на участие в ежегодном городском конкурсе «Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории предприятий потребительского рынка и промышленности – 2024».

Конкурс на самую красивую территорию среди предприятий объявлен в Барнауле.
Конкурс на самую красивую территорию среди предприятий объявлен в Барнауле.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Конкурс проводится в целях повышения уровня внешнего благоустройства города Барнаула, привлечения творческого потенциала коллективов предприятий, определения лучших предприятий промышленности и потребительского рынка города, обеспечивших внедрение новых приемов и методов оформления прилегающих территории.

В конкурсе могут принять участие предприятия промышленности и потребительского рынка, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы (в том числе собственники административно-офисных помещений, индивидуальные предприниматели).

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  • Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории малых и средних промышленных предприятий;
  • Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории крупных промышленных предприятий;
  • Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории предприятий торговли;
  • Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории торговых центров;
  • Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории предприятий общественного питания;
  • Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории предприятий бытового обслуживания;
  • Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории административно-офисных зданий;
  • Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории цветочных магазинов;
  • Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории нестационарных торговых объектов.
Конкурс на самую красивую территорию среди предприятий объявлен в Барнауле.
Конкурс на самую красивую территорию среди предприятий объявлен в Барнауле.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Специальные номинации:

  • За неформальный подход, новизну элементов;
  • За активность и творческую инициативу сотрудников коллектива;
  • За комплексный подход к благоустройству территории.

Чтобы стать участником конкурса надо:

  • Креативно благоустроить и озеленить территорию около своего предприятия.
  • Заполнить заявку, в которой указать: номинацию, полное наименование предприятия, фактический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, ФИО руководителя или представителя коллектива предприятия, согласие на обработку персональных данных.
  • Обязательно к заявке приложить фотоматериалы представленного на конкурс объекта.

Специальная комиссия будет оценивать заявленные объекты по критерию благоустройство, состоящим из 8 пунктов. Это санитарно-экологическое состояние территории, эстетическое состояние фасадов зданий и заборов, наличие урн, мест отдыха, малых архитектурных форм, а также состояние пешеходных тротуаров и подъездных дорог. И по критерию цветочное оформление и озеленение территории.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 17 июня по 9 августа в администрациях районов города Барнаула по месту нахождения предприятий промышленности и потребительского рынка, а также в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя,48, каб.417.

По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону: 370467, 370462, 370475.

Подробнее о конкурсе и его номинациях можно прочитать в Положении.

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