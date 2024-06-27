Конкурс на самую красивую территорию среди предприятий объявлен в Барнауле.

Конкурс проводится в целях повышения уровня внешнего благоустройства города Барнаула, привлечения творческого потенциала коллективов предприятий, определения лучших предприятий промышленности и потребительского рынка города, обеспечивших внедрение новых приемов и методов оформления прилегающих территории.
В конкурсе могут принять участие предприятия промышленности и потребительского рынка, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы (в том числе собственники административно-офисных помещений, индивидуальные предприниматели).
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории малых и средних промышленных предприятий;
- Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории крупных промышленных предприятий;
- Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории предприятий торговли;
- Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории торговых центров;
- Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории предприятий общественного питания;
- Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории предприятий бытового обслуживания;
- Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории административно-офисных зданий;
- Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории цветочных магазинов;
- Лучшее благоустройство и цветочное оформление прилегающей территории нестационарных торговых объектов.
Специальные номинации:
- За неформальный подход, новизну элементов;
- За активность и творческую инициативу сотрудников коллектива;
- За комплексный подход к благоустройству территории.
Чтобы стать участником конкурса надо:
- Креативно благоустроить и озеленить территорию около своего предприятия.
- Заполнить заявку, в которой указать: номинацию, полное наименование предприятия, фактический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, ФИО руководителя или представителя коллектива предприятия, согласие на обработку персональных данных.
- Обязательно к заявке приложить фотоматериалы представленного на конкурс объекта.
Специальная комиссия будет оценивать заявленные объекты по критерию благоустройство, состоящим из 8 пунктов. Это санитарно-экологическое состояние территории, эстетическое состояние фасадов зданий и заборов, наличие урн, мест отдыха, малых архитектурных форм, а также состояние пешеходных тротуаров и подъездных дорог. И по критерию цветочное оформление и озеленение территории.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 17 июня по 9 августа в администрациях районов города Барнаула по месту нахождения предприятий промышленности и потребительского рынка, а также в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя,48, каб.417.
По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону: 370467, 370462, 370475.
Подробнее о конкурсе и его номинациях можно прочитать в Положении.
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