5 февраля
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Экономика

Консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании продали "Яндекс"

Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании.

Передача документов.
Передача документов.
Фото: ru.freepik.com, автор pressfoto.

Сумма сделки составила 475 млрд рублей, сообщает РБК.

Теперь головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области.

Команда менеджеров "Яндекса" получит специальные акционерные права и продолжит управлять компанией, которая выйдет на Московскую биржу, говорится в релизе компании.

Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса".

Гендиректором "Яндекса" останется Артем Савиновский.

Направления

"Яндекс" продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.

Ранее алтайские антимонопольщики оштрафовали "Яндекс" за рекламу. Контекстные объявления "Артнео" появлялись на одном из известных сайтов объявлений через сервис "Яндекс".

При этом в рекламе также не было обязательного предупреждения, что товар - не лекарственное средство.

Распространение ненадлежащей рекламы прекратили. Рекламодатель в лице производителя "Артнео" и "Яндекс" оштрафовали суммарно на 400 тыс. рублей.

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