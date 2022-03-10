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Экономика

Концерн Nestle заявил, что остается работать в России

Швейцарский концерн Nestle заявил, что фабрики в России продолжают свою работу, сообщает РИА «Новости».

Nestle
Nestle
boredpanda.com

В компании подчеркнули, что продукты питания и напитки остаются на российском рынке.

Ранее агентство Reuters заявило, что концерн приостанавливает инвестиции из-за ситуации на Украине.

По данным российского агентства, компания на самом деле перестанет вкладывать деньги в РФ, однако продолжит поставлять свою продукцию в страну.

О концерне

Nestle — крупнейший в мире производитель продуктов: растворимого кофе, минеральной воды, шоколада, мороженого, бульонов, детского питания, корма для животных и косметики, пишет bfm.ru. Среди популярных брендов — KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik и Nestea.

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