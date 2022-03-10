Концерн Nestle заявил, что остается работать в России

Швейцарский концерн Nestle заявил, что фабрики в России продолжают свою работу, сообщает РИА «Новости» .

В компании подчеркнули, что продукты питания и напитки остаются на российском рынке.

Ранее агентство Reuters заявило, что концерн приостанавливает инвестиции из-за ситуации на Украине.

По данным российского агентства, компания на самом деле перестанет вкладывать деньги в РФ, однако продолжит поставлять свою продукцию в страну.

О концерне

Nestle — крупнейший в мире производитель продуктов: растворимого кофе, минеральной воды, шоколада, мороженого, бульонов, детского питания, корма для животных и косметики, пишет bfm.ru. Среди популярных брендов — KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik и Nestea.