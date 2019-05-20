Что происходит на секретных объектах концессионера из Новоалтайска и как ему удается решать проблемы с водой

Этот концессионер не может похвалиться большими мешками денег, принесенными после заключения с властями соглашения. «За год вложено 3 млн рублей», — говорит Андрей Аксенов, гендиректор «Новоалтайскводоканала», которому передали в концессию водопроводное хозяйство города. Все, что он может предъявить — это небольшие и порой неприметные, но постоянные улучшения. Но, наверное, так и надо в ЖКХ. Altapress.ru побывал на предприятии и познакомился с планами инвестора.

Краткое содержание

«Ой , не стало воды»

В маленькой диспетчерской «Новоалтайскводоканала» человек (диспетчер) и компьютер (со специальной программой) следят за тем, как себя чувствует 80% водопроводного хозяйства.

Загорелся на мониторе красный — значит, авария. Отключилось электричество — все видно. Можно прямо отсюда включить и выключить расположенный в километрах насос. Можно изменить параметры — поднять давление, например.

Ну, ничего же особенного, думаю я. А диспетчер, по-моему, не нарадуется.

«Допустим, кратковременное отключение электроэнергии. Гроза, молния — все может быть. Никуда ехать не надо. Мышкой включаем пуск — скважина заработала», — говорит диспетчер.

Диспетчерская «Новоалтайскводоканала». Altapress.ru

Экономит время и деньги

Новая система диспетчеризации отдаленных водозаборов обошлась концессионеру — «Новоалтайскводоканалу» — примерно в миллион рублей. То есть основное оборудование — компьютер и программа — стоило где-то 800 тыс.

Плюс на каждую точку, скважину или башню — по 50 тыс. рублей, на модемы и антенны для устойчивого интернета — ну, где-то и подешевле, где скважины «кустом». Но зато и время экономит, и деньги.

«Раньше как было? Случилось что-то — мы мотались по городу, бензин жгли, время уходило», — говорит диспетчер. «Так и не знали об этом — понимали только по звонку», — добавляет директор.

«Да, по звонку — ой, не стало воды», — подхватывает диспетчер.

Директор «Новоалтайскводоканала» Андрей Аксенов. Altapress.ru.

«Раньше объезжали точки по графику — раз в три дня, например. Сейчас, пожалуйста: вышел из строя насос, сразу узнаем. Бригада выехала и приступила к ремонту. А так бы мы туда попали через два дня», — продолжает директор.

Годами переплачивали

Мы едем с директором в машине алтайского минстроя, и я его пытаю: вы ведете спор с энергетиками, по какому тарифу платить за электричество, на каком уровне напряжения подключены объекты? Нет, говорит, не спорим. Это просто пройденный этап.

Рассказывает: счет «Водоканалу» энергетики выставляли по низкому напряжению. А он потребляет его на среднем. «Было на целый рубль за киловатт-час дороже! Но мы это изначально все поправили», — говорит Аксенов.

Между тем, в себестоимости воды затраты на электричество — процентов 30. Вот и прикидывайте, сколько потребительских рублей переплатил энергетикам предыдущий оператор и откуда брались убытки.

Насосная станция второго подъема. Altapress.ru.

Риторический вопрос

«Мы неплохо сэкономили, — продолжает Андрей Аксенов. — Установили частотный преобразователь на насосной станции второго подъема: это 30−40% экономии электричества на точке, а еще надежность и снижение аварийности». Еще оптимизировали электроотопление — на насосных станциях централизованной системы нет, и где-то просто перестали отапливать, что не нужно.

«Да, вот еще что сделали: весь подъем воды, то есть скважины, оснастили приборами учета» — вспоминает директор.

Манометр. Насосная станция. Altapress.ru.

Почему так важны эти счетчики на подъеме? Во-первых, надзорные органы требуют, поясняет собеседник. Во-вторых, надо знать, сколько подняли воды, чтобы заплатить водный налог.

«И нужно понимать, сколько подали воды в сеть, сколько потеряли, украли и где какие утечки», — растолковывает Аксенов.

Ну да, ну да, размышляю я. Учет и контроль. И как без этого обходился предыдущий оператор водоканала? Риторический вопрос.

Лето без жалоб и сбоев

Штуковину с названием «частотный преобразователь» (их еще называют компьютерами для управления двигателем) мы видим уже на той самой насосной станции второго подъема, о которой рассказывал директор. Объект этот, вообще-то, секретный, как и многое в водопроводно-канализационном хозяйстве (схема водоснабжения и водоотведения, к примеру, тоже секретная).

Но мы вам его покажем. Хотя ничего экстраординарного вы не увидите: одноэтажное зданьице, по правую и левую стороны — зеленые горки с резервуарами. По травке с лаем носится охранная собачонка ростом с кошку. Внутри оборудование — насосы, задвижки, манометры и т. п. И место для смотрителя, которого здесь называют машинистом.

На канализационных очистных сооружениях «Новоалтайскводоканала». Altapress.ru. На канализационных очистных сооружениях «Новоалтайскводоканала». Altapress.ru. Объекты «Новоалтайскводоканала». Вторичный отстойник на очистных сооружениях. Altapress.ru.

Андрей Аксенов показывает мне и моим коллегам новый насос. Тоже, можно сказать, предмет гордости. Горожане, как оказалось, стали жаловаться: напор воды слабый. Город ведь растет, и воды ему не хватало.

Объекты «Новоалтайскводоканала». Насосная станция второго подъема. Altapress.ru.

«Предыдущий насос восемь лет работал без остановки, ремонта и техобслуживания. Мы купили новый — его производительность на 15% больше, чем у прежнего. И прошлое лето, время максимального потребления, прошли без сбоев и жалоб жителей», — продолжает директор.

Путем небольших улучшений

Эти и другие улучшения, небольшие и часто незаметные глазу, обошлись концессионеру в 3 млн рублей — он считает их с апреля 2018-го, когда было заключено концессионное соглашение. Всего же, в соответствии с этим документом, он обязался вложить за 10 лет 8,5 млн рублей…

Делю эти миллионы на 10 лет — получается 850 тыс. в год. «Таких ли концессионеров мы ждали?» — задаю вопрос Антону Маркелову, начальнику отдела экономики и мониторинга минстроя Алтайского края.

Антон Маркелов. Минстрой. Altapress.ru.

Чиновник поясняет: такую сумму запланировали на самом начальном этапе — этапе вхождения. Сейчас концессионер осмотрелся, изучил, что получил и что надо сделать. И вскоре в соглашение внесут изменения — примут инвестиционную программу и объем инвестиций увеличат до 50 млн рублей.

Антон Маркелов,

начальник отдела экономики и мониторинга минстроя Алтайского края:

В случае неисполнения инвестиционных программ орган регулирования должен будет изъять непотраченные денежные средства у организации-концессионера.

Директор «Новоалтайскводоканала» показывает первичный отстойник. Altapress.ru.

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