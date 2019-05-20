Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 мая 13°C

Что происходит на секретных объектах концессионера из Новоалтайска и как ему удается решать проблемы с водой

Этот концессионер не может похвалиться большими мешками денег, принесенными после заключения с властями соглашения. «За год вложено 3 млн рублей», — говорит Андрей Аксенов, гендиректор «Новоалтайскводоканала», которому передали в концессию водопроводное хозяйство города. Все, что он может предъявить — это небольшие и порой неприметные, но постоянные улучшения. Но, наверное, так и надо в ЖКХ. Altapress.ru побывал на предприятии и познакомился с планами инвестора.

Объекты "Новоалтайскводоканала". Аэротенк, где происходит химическая и биологическая очистка сточных вод.
Объекты "Новоалтайскводоканала". Аэротенк, где происходит химическая и биологическая очистка сточных вод.
Altapress.ru.
Краткое содержание

«Ой, не стало воды»

В маленькой диспетчерской «Новоалтайскводоканала» человек (диспетчер) и компьютер (со специальной программой) следят за тем, как себя чувствует 80% водопроводного хозяйства.

Загорелся на мониторе красный — значит, авария. Отключилось электричество — все видно. Можно прямо отсюда включить и выключить расположенный в километрах насос. Можно изменить параметры — поднять давление, например.

Ну, ничего же особенного, думаю я. А диспетчер, по-моему, не нарадуется.

«Допустим, кратковременное отключение электроэнергии. Гроза, молния — все может быть. Никуда ехать не надо. Мышкой включаем пуск — скважина заработала», — говорит диспетчер.

Диспетчерская &quot;Новоалтайскводоканала&quot;.
Диспетчерская «Новоалтайскводоканала».
Altapress.ru

Экономит время и деньги

Новая система диспетчеризации отдаленных водозаборов обошлась концессионеру — «Новоалтайскводоканалу» — примерно в миллион рублей. То есть основное оборудование — компьютер и программа — стоило где-то 800 тыс.

Плюс на каждую точку, скважину или башню — по 50 тыс. рублей, на модемы и антенны для устойчивого интернета — ну, где-то и подешевле, где скважины «кустом». Но зато и время экономит, и деньги.

«Раньше как было? Случилось что-то — мы мотались по городу, бензин жгли, время уходило», — говорит диспетчер. «Так и не знали об этом — понимали только по звонку», — добавляет директор.

«Да, по звонку — ой, не стало воды», — подхватывает диспетчер.

Директор &quot;Новоалтайскводоканала&quot; Андрей Аксенов.
Директор «Новоалтайскводоканала» Андрей Аксенов.
Altapress.ru.

«Раньше объезжали точки по графику — раз в три дня, например. Сейчас, пожалуйста: вышел из строя насос, сразу узнаем. Бригада выехала и приступила к ремонту. А так бы мы туда попали через два дня», — продолжает директор.

Годами переплачивали

Мы едем с директором в машине алтайского минстроя, и я его пытаю: вы ведете спор с энергетиками, по какому тарифу платить за электричество, на каком уровне напряжения подключены объекты? Нет, говорит, не спорим. Это просто пройденный этап.

Рассказывает: счет «Водоканалу» энергетики выставляли по низкому напряжению. А он потребляет его на среднем. «Было на целый рубль за киловатт-час дороже! Но мы это изначально все поправили», — говорит Аксенов.

Между тем, в себестоимости воды затраты на электричество — процентов 30. Вот и прикидывайте, сколько потребительских рублей переплатил энергетикам предыдущий оператор и откуда брались убытки.

Насосная станция второго подъема.
Насосная станция второго подъема.
Altapress.ru.

Риторический вопрос

«Мы неплохо сэкономили, — продолжает Андрей Аксенов. — Установили частотный преобразователь на насосной станции второго подъема: это 30−40% экономии электричества на точке, а еще надежность и снижение аварийности». Еще оптимизировали электроотопление — на насосных станциях централизованной системы нет, и где-то просто перестали отапливать, что не нужно.

«Да, вот еще что сделали: весь подъем воды, то есть скважины, оснастили приборами учета» — вспоминает директор.

Манометр. Насосная станция.
Манометр. Насосная станция.
Altapress.ru.

Почему так важны эти счетчики на подъеме? Во-первых, надзорные органы требуют, поясняет собеседник. Во-вторых, надо знать, сколько подняли воды, чтобы заплатить водный налог.

«И нужно понимать, сколько подали воды в сеть, сколько потеряли, украли и где какие утечки», — растолковывает Аксенов.

Ну да, ну да, размышляю я. Учет и контроль. И как без этого обходился предыдущий оператор водоканала? Риторический вопрос.

Лето без жалоб и сбоев

Штуковину с названием «частотный преобразователь» (их еще называют компьютерами для управления двигателем) мы видим уже на той самой насосной станции второго подъема, о которой рассказывал директор. Объект этот, вообще-то, секретный, как и многое в водопроводно-канализационном хозяйстве (схема водоснабжения и водоотведения, к примеру, тоже секретная).

Но мы вам его покажем. Хотя ничего экстраординарного вы не увидите: одноэтажное зданьице, по правую и левую стороны — зеленые горки с резервуарами. По травке с лаем носится охранная собачонка ростом с кошку. Внутри оборудование — насосы, задвижки, манометры и т. п. И место для смотрителя, которого здесь называют машинистом.

На канализационных очистных сооружениях &quot;Новоалтайскводоканала&quot;.
На канализационных очистных сооружениях «Новоалтайскводоканала».
Altapress.ru.
На канализационных очистных сооружениях &quot;Новоалтайскводоканала&quot;.
На канализационных очистных сооружениях «Новоалтайскводоканала».
Altapress.ru.
Объекты &quot;Новоалтайскводоканала&quot;. Вторичный отстойник на очистных сооружениях.
Объекты «Новоалтайскводоканала». Вторичный отстойник на очистных сооружениях.
Altapress.ru.

Андрей Аксенов показывает мне и моим коллегам новый насос. Тоже, можно сказать, предмет гордости. Горожане, как оказалось, стали жаловаться: напор воды слабый. Город ведь растет, и воды ему не хватало.

Объекты &quot;Новоалтайскводоканала&quot;. Насосная станция второго подъема.
Объекты «Новоалтайскводоканала». Насосная станция второго подъема.
Altapress.ru.

«Предыдущий насос восемь лет работал без остановки, ремонта и техобслуживания. Мы купили новый — его производительность на 15% больше, чем у прежнего. И прошлое лето, время максимального потребления, прошли без сбоев и жалоб жителей», — продолжает директор.

Путем небольших улучшений

Эти и другие улучшения, небольшие и часто незаметные глазу, обошлись концессионеру в 3 млн рублей — он считает их с апреля 2018-го, когда было заключено концессионное соглашение. Всего же, в соответствии с этим документом, он обязался вложить за 10 лет 8,5 млн рублей…

Делю эти миллионы на 10 лет — получается 850 тыс. в год. «Таких ли концессионеров мы ждали?» — задаю вопрос Антону Маркелову, начальнику отдела экономики и мониторинга минстроя Алтайского края.

Антон Маркелов. Минстрой.
Антон Маркелов. Минстрой.
Altapress.ru.

Чиновник поясняет: такую сумму запланировали на самом начальном этапе — этапе вхождения. Сейчас концессионер осмотрелся, изучил, что получил и что надо сделать. И вскоре в соглашение внесут изменения — примут инвестиционную программу и объем инвестиций увеличат до 50 млн рублей.

Антон Маркелов,
начальник отдела экономики и мониторинга минстроя Алтайского края:

В случае неисполнения инвестиционных программ орган регулирования должен будет изъять непотраченные денежные средства у организации-концессионера.

Директор &quot;Новоалтайскводоканала&quot; показывает первичный отстойник.
Директор «Новоалтайскводоканала» показывает первичный отстойник.
Altapress.ru.

5 важных фактов о концессионере

  1. «Новоалтайскводоканал» — дочерняя компания акционерного общества «Алтайское управление водопроводов», принадлежащего Алтайскому краю в лице управления имущественных отношений.
  2. Обслуживает 220 километров водопроводных сетей, 108 километров сетей водоотведения и канализационные очистные сооружения.
  3. Годовая выручка: около 150 млн рублей.
  4. Численность персонала: 180 человек.
  5. Тариф на воду в Новоалтайске: 20,39 рублей, на водоотведение 27,29 рублей за кубометр.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость